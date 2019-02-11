Общественный транспорт Парижа сделают бесплатным

Общественный транспорт Парижа сделают бесплатным для детей, а велопрокат – для подростков

Новые правила льготного проезда начнут действовать в Париже 1 сентября. Бесплатно пользоваться метро и пригородными электричками смогут дети до 11 лет, а также парижане с инвалидностью не старше 20 лет. Также правительство предоставит скидку 50% при оформлении молодежных проездных карт Imagine’R, рассчитанных на жителей города до 16 лет.

Кроме того, все парижане в возрасте до 18 лет смогут бесплатно взять велосипед в аренду в городской системе проката Velib. Правила будут действовать не только в столице Франции, но и на территории всего региона Иль-де-Франс.

Об инициативе в своем микроблоге в Twitter сообщила мэр Парижа Анн Идальго. В интервью газете Liberation она также рассказала о планах ввести скидки на проездные для обладателей низких доходов и неполных семей.

«Жители, которые получают лишь 1,5 SMIC (аналог МРОТ во Франции) смогут возместить до 100% стоимости проездного», — отметила Идальго.

Система новых транспортных льгот обойдется Парижу в €15 млн в год. Однако власти надеются, что благодаря скидкам парижане чаще будут пользоваться общественным транспортом.

Администрация опирается на исследование, которое подтвердило, что подобные методы действительно увеличивают пассажиропоток. Такой подход позволит сократить количество машин на дорогах и улучшить экологическую обстановку. На данный момент системой метрополитена, а также автобусами и электричками пользуется 60% жителей региона.

Ранее все дети до 4 лет могли пользоваться городским транспортом в Париже бесплатно. В Лондоне не платить за проезд могут дети до 11 лет, а в Берлине жителям от 6 до 14 лет предоставляют специальные льготы на поездки.

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