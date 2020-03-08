Porsche заехала в тупик с гибридным спорткаром 911

Компания, имеющая собственные инженерные принципы и видение того, каким должен быть спортивный автомобиль, оказалась в сложном положении – перспективный бензоэлектрический 911 преподнес неприятный сюрприз

Платформа современной модели с внутризаводским индексом 992 разработана с прицелом на электрификацию, но проблема, как несложно догадаться, кроется в дополнительном весе из-за тяговой аккумуляторной батареи и электромотора. Об этом рассказал член правления компании Махаэль Штайнер в беседе с Top Gear.

“Дополнительный вес батареи – это не то, что мы хотим видеть в серьезном двухдверном спорткаре”, – говорит он. По словам босса линейки 911 Франка Валлизера, очень сложно электрифицировать модель и при этом не лишить ее уникального характера.

В настоящий момент компания на распутье и решает, пойти ли ей по пути обеспечения большого запаса хода на электротяге или выбрать еще более впечатляющую динамику, которую может обеспечить электрификация.

Компания как минимум пока не собирается строить полностью электрический 911 и не заинтересована в тяжелом и сверхмощном электрическом гиперкаре.

Источник Авторамблер.