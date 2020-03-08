Porsche заехала в тупик с гибридным спорткаром 911

Платформа современной модели с внутризаводским индексом 992 разработана с прицелом на электрификацию, но проблема, как несложно догадаться, кроется в дополнительном весе из-за тяговой аккумуляторной батареи и электромотора. Об этом рассказал член правления компании Махаэль Штайнер в беседе с Top Gear.
“Дополнительный вес батареи – это не то, что мы хотим видеть в серьезном двухдверном спорткаре”, – говорит он. По словам босса линейки 911 Франка Валлизера, очень сложно электрифицировать модель и при этом не лишить ее уникального характера.
В настоящий момент компания на распутье и решает, пойти ли ей по пути обеспечения большого запаса хода на электротяге или выбрать еще более впечатляющую динамику, которую может обеспечить электрификация.
Фото: Авторамблер
Компания как минимум пока не собирается строить полностью электрический 911 и не заинтересована в тяжелом и сверхмощном электрическом гиперкаре.
Источник Авторамблер.
C 2014 года www.amsrus.ru
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