Genesis во второй раз поддерживает Восточный экономический форум

Genesis во второй раз поддерживает Восточный экономический форум
Сентябрь 12 07:05 2018

Официальным автомобилем Форума во Владивостоке стал седан Genesis G80

В рамках стратегического партнерства с организатором форума — Фондом Росконгресс — бренд Genesis предоставил оргкомитету мероприятия 160 полноприводных седанов G80. Участники и организаторы IV Восточного экономического форума будут передвигаться на них по Владивостоку в дни проведения мероприятия.

Genesis G80 форум Владивосток

«Мы рады второй год подряд поддерживать одно из крупнейших экономических событий России. Автомобили Genesis G80 позволят участникам форума наслаждаться комфортным передвижением во время работы Восточного экономического форума», — сказал управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

Полноприводный седан G80 — вторая модель бренда Genesis на российском рынке. Genesis G80 отличается тщательно продуманным дизайном, высоким уровнем исполнения и современными системами безопасности и помощи водителю.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года.

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AMSRUS
AMSRUS

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