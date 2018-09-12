Genesis во второй раз поддерживает Восточный экономический форум

Официальным автомобилем Форума во Владивостоке стал седан Genesis G80

В рамках стратегического партнерства с организатором форума — Фондом Росконгресс — бренд Genesis предоставил оргкомитету мероприятия 160 полноприводных седанов G80. Участники и организаторы IV Восточного экономического форума будут передвигаться на них по Владивостоку в дни проведения мероприятия.

«Мы рады второй год подряд поддерживать одно из крупнейших экономических событий России. Автомобили Genesis G80 позволят участникам форума наслаждаться комфортным передвижением во время работы Восточного экономического форума», — сказал управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

Полноприводный седан G80 — вторая модель бренда Genesis на российском рынке. Genesis G80 отличается тщательно продуманным дизайном, высоким уровнем исполнения и современными системами безопасности и помощи водителю.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года.