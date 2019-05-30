Jaguar Land Rover объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE

В России, Армении, Беларуси и Казахстане дан старт приема заказов на новый Jaguar XE

Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE. Можно оформить предзаказ у официальных дилеров Jaguar Land Rover на территории России, Армении, Беларуси и Казахстана. Стартовая стоимость нового XE составляет 2 844 000 рублей. Продажи модели на российском рынке стартуют осенью 2019 года.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Jaguar XE в рублях:

Jaguar XE 2020 МГ Комплектация S от 2 844 000 Комплектация SE от 2 990 000 Комплектация R-Dynamic S от 3 007 000 Комплектация R-Dynamic SE от 3 154 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 3 406 000

Новый XE оснащается экологичными и эффективными бензиновыми и дизельными двигателями Ingenium. Для автомобиля доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., предлагающиеся в версии с полным приводом, а также эффективный дизельный Ingenium мощностью 180 л.с., доступный как с полным, так и с задним приводом.

Уже в базовой комплектации модель оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировкой, полностью светодиодными головными фарами и задними огнями с усовершенствованной графикой, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и системой удержания полосы движения. Опционально доступная мультимедийная система Touch Pro Duo гарантирует легкое интуитивное управление ключевыми функциями автомобиля, а интеллектуальная технология Smart Settings автоматически подбирает настройки сидений, климат-контроля и мультимедиа исходя из предпочтений водителя. Кроме того, новый XE оснащается первым в сегменте зеркалом заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, что обеспечивает полный беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.

Все автомобили оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением. Новый XE представлен в комплектациях S, SE, а также в спортивных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE. Дополнительные пакеты опций предлагают еще больше возможностей персонализации.

При покупке нового Jaguar XE клиенты Jaguar Land Rover могут приобрести услугу «Сервисный пакет», которая покрывает все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Сервисный пакет позволяет сократить расходы на техническое обслуживание до 50%. В него входят все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, всех фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля. Стоимость сервисного пакета для бензиновых моделей составляет 90 000 рублей, для дизельных – 98 000 рублей.