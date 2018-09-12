Бешеные гонки на МКАД

Женщина, протаранившая несколько автомобилей на МКАД, дует в «трубочку»

Женщина, протаранившая на машине без покрышек несколько автомобилей на МКАД, проходит проверку на алкоголь. Правда, скорее алкоголь проходит проверку этой женщиной.

Опубликовано Mash/Мэш Cреда, 12 сентября 2018 г.