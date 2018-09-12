Бешеные гонки на МКАД

Бешеные гонки на МКАД
Сентябрь 12 15:03 2018

Девушка с пробитыми покрышками пыталась уйти от погони на МКАД….безуспешно

Тест на алкоголь показал интересные результаты….1,47 промилле, превышение алкоголя в 8 раз.

Как говорится: «в алкоголе крови не обнаружено».

Женщина, протаранившая несколько автомобилей на МКАД, дует в «трубочку»

Женщина, протаранившая на машине без покрышек несколько автомобилей на МКАД, проходит проверку на алкоголь. Правда, скорее алкоголь проходит проверку этой женщиной.

Опубликовано Mash/Мэш Cреда, 12 сентября 2018 г.

 

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вождение в пьяном видеДТПМКАДпьяный водитель
  Категории:
АвтожестьНовости
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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