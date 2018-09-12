Бешеные гонки на МКАД

View this post on Instagram Обезумевшая девушка устроила гонки по МКАДу без передних покрышек, протаранила несколько машин и впала в ступор.A post shared by Mash/Мэш (@mash_breaking) on Sep 12, 2018 at 12:56am PDT
Обезумевшая девушка устроила гонки по МКАДу без передних покрышек, протаранила несколько машин и впала в ступор.
A post shared by Mash/Мэш (@mash_breaking) on Sep 12, 2018 at 12:56am PDT
Тест на алкоголь показал интересные результаты….1,47 промилле, превышение алкоголя в 8 раз.
Как говорится: «в алкоголе крови не обнаружено».
Женщина, протаранившая несколько автомобилей на МКАД, дует в «трубочку»Женщина, протаранившая на машине без покрышек несколько автомобилей на МКАД, проходит проверку на алкоголь. Правда, скорее алкоголь проходит проверку этой женщиной.Опубликовано Mash/Мэш Cреда, 12 сентября 2018 г.
Женщина, протаранившая несколько автомобилей на МКАД, дует в «трубочку»
Женщина, протаранившая на машине без покрышек несколько автомобилей на МКАД, проходит проверку на алкоголь. Правда, скорее алкоголь проходит проверку этой женщиной.
Опубликовано Mash/Мэш Cреда, 12 сентября 2018 г.
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