Осенняя коллекция Jaguar Land Rover

Одежды и аксессуары от известных брендов

Осень – время ненадолго проститься с теплом и постепенно готовиться к холодам. К новому сезону компания Jaguar Land Rover приготовила коллекцию одежды и фирменных аксессуаров, которые согреют даже в самый промозглый день.

Отправляясь на прогулку в осенний лес, навстречу новым или давно забытым ощущениям, возьмите с собой куртку Land Rover: она не только согреет, но и защитит вас от ветра и даже дождя – благодаря специальной пропитке. Дополните ее толстовкой, шапкой, шарфом и перчатками – и простуда не помешает никаким планам! Теплые вещи есть не только в мужской, женской и детской коллекциях – Land Rover позаботился и о четвероногих: водонепроницаемые комбинезоны для собак превратят обычную прогулку с вашим питомцем в настоящее приключение.

Для тех, кто предпочитает встречать осенние дни на улицах мегаполисов, в коллекции есть удобные термокружки Jaguar, которые надолго сохранят согревающий чай или утренний кофе горячими, а зонты защитят от непредсказуемой погоды.

А сейчас, пока холода еще далеко, и на дворе стоит настоящее бабье лето, пока еще можно выйти из дома в фирменных футболках или поло от Jaguar, а с первым дуновением холодных ветров накинуть кожаные куртки или бомберы, вдохновленные почти вековой историей британских брендов.