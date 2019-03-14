По словам Ликсутова, водители стали реже оспаривать штрафы за нарушение правил парковки в Москве

По словам Ликсутова, водители стали реже оспаривать штрафы за нарушение правил парковки в Москве
Март 14 15:02 2019

По мнению зам.мэра Москвы, снижение числа оспариваний произошло благодаря фото- и видеофиксации нарушений

Московские автовладельцы стали реже нарушать правила парковки и реже оспаривать штрафы за такие нарушения в суде. Об этом сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов эфире радио “Говорит Москва”.
Ликсутов: водители реже нарушают ПДД в Москве

“Количество штрафов за нарушение правил парковки у нас сокращается. Это говорит о том, что человек рано или поздно, если нарушает и ему по каким-то причинам непонятно, за что его штрафуют, в итоге разбирается. И количество судебных исков и обращений оспаривания этих штрафов драматически снижается”, – сказал Ликсутов.

По мнению заммэра, снижение числа оспариваний таких штрафов произошло в связи с тем, что нарушения полностью документально подтверждены благодаря фото- и видеофиксации, а “не потому что нельзя оспорить”.

“У нас есть полный видеофайл – как заезжала, уезжала машина, фотографии. Спорить с этим тяжело”, – добавил чиновник.

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AMSRUS
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