Подорожают машины, запчасти и бензин

Вторая половина года ознаменуется постепенным ростом цен на автомобили и их обслуживание. Взрывное подорожание произойдет в январе будущего года, скажутся несколько факторов: ослабление рубля, рост НДС, налоговый маневр в нефтяной отрасли. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные Forbes.
Автопроизводители взялись за переписывание ценников: во второй половине августа они изменились у Hyundai (плюс 3000–55 000 рублей), Mazda (12 000–35 000), Toyota (33 000–65 000), Subaru (19 000–70 000) и Mercedes-Benz (20 000–350 000). Осенью грядет вторая волна подорожания: как сообщают «Ведомости», в начале сентября еще пять автоконцернов повысили стоимость продукции. Например, «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на внедорожник Lada 4х4 — от 0,8% до 3,9%, в зависимости от комплектации.
Это только начало, цены повысят все производители, уверен директор «Радио Страна» Игорь Моржаретто: «Их давно пора повышать, потому что машины реализуются в убыток. С весны рубль подешевел на 10% и продолжает падать. Но у производителей есть опасения, что в этом случае последние клиенты уйдут к конкурентам. Царит тревожный настрой, компании смотрят друг на друга, кто сделает шаг первым».
В такой же двойственной ситуации находятся и потребители, продолжил эксперт: «Рынок слабый, покупательское поведение неоднозначное. С одной стороны, люди понимают, что покупать нужно сейчас, пока рубль более или менее стабилизировался. С другой — непонятно, что будет дальше, как скажутся новые санкции. Может быть, наоборот, следует ужаться и экономить».
По мнению главного редактора портала «За рулем» Артура Саруханова, цены на автомобили вырастут в пределах 5% до конца года: «Этим летом производители наконец смогли компенсировать разницу, накопившуюся в прошлые годы. Но рубль снова просел и ведет себя нестабильно. Цены вынуждены поднять не только импортеры, но и компании, производящие машины внутри страны, — доля импортных компонентов по-прежнему значительна. Но взрывного роста ждать не следует, машины подорожают в пределах 5%».
Существенно цены на машины вырастут в начале 2019 года, считает Игорь Моржаретто: «Это произойдет из-за запланированного повышения НДС на 2%. Только из-за роста себестоимости производства автомобили прибавят в цене 10%». Документ о повышении НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа.
Ослабление рубля сказалось и на стоимости обслуживания автомобилей. Об этом Forbes рассказал директор федеральной сети FIT Service Данил Соловьев: «Автозапчасти — это иностранное производство на 90%. Естественно, их цена напрямую зависит от курса валют. Поэтому за последние два года мы наблюдаем увеличение цены на 50%, а по некоторым группам и до 70%».
Это приводит к отказу от обслуживания у официальных дилеров и снижению спроса на оригинальные запчасти: «Подорожание запчастей не соответствует уровню доходов населения, клиент начинает экономить. Дилеры не могут составить конкуренцию независимым сетям, перейдя на аналоговые запчасти, так как существуют требования импортеров. Кроме этого, клиентам выгоднее покупать аналоги автозапчастей напрямую от официальных производителей, где нет наценки. Они ищут, где их установить, и обращаются опять же к независимым станциям технического обслуживания (СТО)».
По мнению Соловьева, на рынке происходит постепенное смещение клиентов от дилеров к независимым сетевым станциям, от них к одиночным СТО, а от одиночных к «гаражам», где качество обслуживания ниже, но зато и цены максимально низкие. «Больше всего в этой истории пострадали дилерские автосервисы», — заключил директор федеральной сети FIT Service.
После весеннего скачка цен на бензин, когда стоимость литра топлива увеличилась на 13%, ситуация стабилизировалась — летом розничные цены держались на одном уровне, а в августе даже незначительно снизились, на 0,1-0,3%. По мнению руководителя Аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, это временное затишье.
«Биржевые индикаторы свидетельствуют о высокой вероятности повторения событий апреля-мая, — предупреждает эксперт. — Ослабление рубля по отношению к доллару и рост мировых цен на нефть в конце августа увеличили перспективность экспортной альтернативы по сравнению с внутренним рынком. Договоренность правительства России с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями об объемах поставок на биржу АО «СПбМТСБ» плюс 3% по отношению к объемам прошлого года в августе фактически не соблюдалось».
В текущем году правительство еще в состоянии остановить рост розничных цен, но в январе 2019 года ситуация кардинально поменяется, продолжил Баженов. Налоговый маневр в нефтяной отрасли, повышение акцизов на моторное топливо, увеличение НДС — все сделает экспортную альтернативу еще более привлекательной. А демпферы, которые должны скорректировать ситуацию (отрицательный акциз, заградительные пошлины), имеют значительный временной лаг.
«Цены на моторное топливо могут выйти из-под контроля. Произойдет скачок цен на бензин и дизель, который правительство долгое время сдерживало, а затем будут опять предприняты попытки достигнуть договоренности с нефтяными компаниями по «заморозке» розничных цен. К сожалению, независимые АЗС уже не смогут просто выжить в такой экономической ситуации, что приведет к массовым закрытиям бизнесов и сильнейшему удару по топливной инфраструктуре страны. Это, в свою очередь, станет дополнительным фактором, влияющим на рост стоимости моторного топлива в стране».
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Да, автоиндустрия — один из важнейших показателей (маркеров) экономики государства. НО!!! Как бы хреново не было россияне убиваются, лезут из кожи вон, но стараются приобретать ненужные, никчемные многожрущие, дорогообслуживаемые, да и просто бестолковые кроссоверы и внедорожники (сейчас меня все обосрут, да и хер с ними…..). По крайней мере я это вижу, проживая в Москве и часто катаясь по Московской области. Так что, говоря о вылезающих из кожи гражданах, подразумеваю в первую очередь эти два региона. Чем дальше от Москвы и области, ситуация постепенно меняется, хотя тенденция та же (Владимирская, Тульская, Липецкая, Рязанская, Тверская области, тоже частенько туда приходится ездить). Я не раз был в Европе, которую многие так любят боготворить. И что то там я не очень много видел ренджроверов, аутлендеров, судзук, паджеро и прочего хлама!!!! (сейчас второй раз обосрут)))). Все экономят — и это нормально. 95 % жителям Москвы и МО, да и большинства других регионов ЦФО на х.. не уперлись эти чахлые коровы!!!! Понты, одни понты и, конечно, сформированное маркетологами в бошках мнение и тенденции. Пол страны убедили, что без клиренса (как правило мнимого) и электромуфты (на плевке сдыхает) в России никуда не доедешь. Чушь!!!! Доедешь!!! Все вышеперечисленные регионы я объездил на обычной легковушке!!!! Так, что, господа, автопроизводители, не оглядываться друг на друга надо, кто первый ценник на свое ведро поднимет (а все логаны, солярисы, рио, поло и т.д. и т.п. — обычные бюджетные ведра, только напичканные ненужными электронными плюшками), а учитывать в какой стране вы строите бизнес и делать машины для людей этой страны, — надежные, недорогие, ремонтопригодные, неприхотливые автомобили!!!!! Был логан именно таким. Нет же, фары поменяли, ж/к-экран вставили и все, логан уже приближается к 800 000 рублям. Да засуньте свой логан за такие деньги себе в одно место!!!!! Равон — молодцы в этом плане, — отличные бюджетные надежные авто, при чем в хорошей комплектации (кондиционер, автомат, подогрев жепы, радио — это НОРМАЛЬНАЯ комплектация) за вменяемые деньги. Но, видимо, кому то это здорово помешало, прижали….. Надеюсь у них все получится и они вернуться в Россию!!!!! Да, и нормального А,Б — класса (хечбеки, универсалы…..) — НЕТУ. Может на этой волне хватит засерать уже отечественный автопром…. Хватит из себя баринов корчить. Есть деньги, молдчина, иди и купи себе камри, ягуар, камаро, тахо, линкольн…. нет — будь честным, мужиком. купи себе рабочую лошадку не в кредит (ваз, равон, датсун…..)!!!! А производители — да пусть не скулят. Все их ведра не таких уж больших денег стоят, тот же рено, не за….сь еще на одну платформу с одинаковыми трансмиссиями разную обертку то натягивать и выдавать за мировую премьеру? нет? не за…..сь? правильно! потому что пипл хавает…… и на этом пипле вы неплохо себе мошну набиваете. ничего не разоритесь. Победит в итоге тот кто учтет реалии государства и будет делать машины для людей! А людям пора очнуться и подумать что для них важнее — купить в кредит киа-хьюндай, и потом в конце месяца деньги на сигареты стрелять или подарить своей семье лишние выходные в подмосковном домотдыхе, или навестить престарелых родителей и заполнить им холодильник продуктами на месяц, в конце концов купить себе лишний раз бутылку дорого классного вина и насладиться….. Каждый выбирает сам, думайте……
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