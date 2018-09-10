Подорожают машины, запчасти и бензин

Рост цен на автомобили и их обслуживание неизбежен

Вторая половина года ознаменуется постепенным ростом цен на автомобили и их обслуживание. Взрывное подорожание произойдет в январе будущего года, скажутся несколько факторов: ослабление рубля, рост НДС, налоговый маневр в нефтяной отрасли. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные Forbes.

Дорого и еще дороже

Автопроизводители взялись за переписывание ценников: во второй половине августа они изменились у Hyundai (плюс 3000–55 000 рублей), Mazda (12 000–35 000), Toyota (33 000–65 000), Subaru (19 000–70 000) и Mercedes-Benz (20 000–350 000). Осенью грядет вторая волна подорожания: как сообщают «Ведомости», в начале сентября еще пять автоконцернов повысили стоимость продукции. Например, «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на внедорожник Lada 4х4 — от 0,8% до 3,9%, в зависимости от комплектации.

Это только начало, цены повысят все производители, уверен директор «Радио Страна» Игорь Моржаретто: «Их давно пора повышать, потому что машины реализуются в убыток. С весны рубль подешевел на 10% и продолжает падать. Но у производителей есть опасения, что в этом случае последние клиенты уйдут к конкурентам. Царит тревожный настрой, компании смотрят друг на друга, кто сделает шаг первым».

В такой же двойственной ситуации находятся и потребители, продолжил эксперт: «Рынок слабый, покупательское поведение неоднозначное. С одной стороны, люди понимают, что покупать нужно сейчас, пока рубль более или менее стабилизировался. С другой — непонятно, что будет дальше, как скажутся новые санкции. Может быть, наоборот, следует ужаться и экономить».

По мнению главного редактора портала «За рулем» Артура Саруханова, цены на автомобили вырастут в пределах 5% до конца года: «Этим летом производители наконец смогли компенсировать разницу, накопившуюся в прошлые годы. Но рубль снова просел и ведет себя нестабильно. Цены вынуждены поднять не только импортеры, но и компании, производящие машины внутри страны, — доля импортных компонентов по-прежнему значительна. Но взрывного роста ждать не следует, машины подорожают в пределах 5%».

Существенно цены на машины вырастут в начале 2019 года, считает Игорь Моржаретто: «Это произойдет из-за запланированного повышения НДС на 2%. Только из-за роста себестоимости производства автомобили прибавят в цене 10%». Документ о повышении НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа.

Обратно в гаражи

Ослабление рубля сказалось и на стоимости обслуживания автомобилей. Об этом Forbes рассказал директор федеральной сети FIT Service Данил Соловьев: «Автозапчасти — это иностранное производство на 90%. Естественно, их цена напрямую зависит от курса валют. Поэтому за последние два года мы наблюдаем увеличение цены на 50%, а по некоторым группам и до 70%».

Это приводит к отказу от обслуживания у официальных дилеров и снижению спроса на оригинальные запчасти: «Подорожание запчастей не соответствует уровню доходов населения, клиент начинает экономить. Дилеры не могут составить конкуренцию независимым сетям, перейдя на аналоговые запчасти, так как существуют требования импортеров. Кроме этого, клиентам выгоднее покупать аналоги автозапчастей напрямую от официальных производителей, где нет наценки. Они ищут, где их установить, и обращаются опять же к независимым станциям технического обслуживания (СТО)».

По мнению Соловьева, на рынке происходит постепенное смещение клиентов от дилеров к независимым сетевым станциям, от них к одиночным СТО, а от одиночных к «гаражам», где качество обслуживания ниже, но зато и цены максимально низкие. «Больше всего в этой истории пострадали дилерские автосервисы», — заключил директор федеральной сети FIT Service.

Пустой бак

После весеннего скачка цен на бензин, когда стоимость литра топлива увеличилась на 13%, ситуация стабилизировалась — летом розничные цены держались на одном уровне, а в августе даже незначительно снизились, на 0,1-0,3%. По мнению руководителя Аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, это временное затишье.

«Биржевые индикаторы свидетельствуют о высокой вероятности повторения событий апреля-мая, — предупреждает эксперт. — Ослабление рубля по отношению к доллару и рост мировых цен на нефть в конце августа увеличили перспективность экспортной альтернативы по сравнению с внутренним рынком. Договоренность правительства России с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями об объемах поставок на биржу АО «СПбМТСБ» плюс 3% по отношению к объемам прошлого года в августе фактически не соблюдалось».

В текущем году правительство еще в состоянии остановить рост розничных цен, но в январе 2019 года ситуация кардинально поменяется, продолжил Баженов. Налоговый маневр в нефтяной отрасли, повышение акцизов на моторное топливо, увеличение НДС — все сделает экспортную альтернативу еще более привлекательной. А демпферы, которые должны скорректировать ситуацию (отрицательный акциз, заградительные пошлины), имеют значительный временной лаг.

«Цены на моторное топливо могут выйти из-под контроля. Произойдет скачок цен на бензин и дизель, который правительство долгое время сдерживало, а затем будут опять предприняты попытки достигнуть договоренности с нефтяными компаниями по «заморозке» розничных цен. К сожалению, независимые АЗС уже не смогут просто выжить в такой экономической ситуации, что приведет к массовым закрытиям бизнесов и сильнейшему удару по топливной инфраструктуре страны. Это, в свою очередь, станет дополнительным фактором, влияющим на рост стоимости моторного топлива в стране».

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