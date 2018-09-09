Президент FIA исключил вариант с полным переходом Формулы 1 на электрическую энергию

У электрогонок есть особенности, которые просто не вписываются в концепцию Формулы 1

Электросерия Формула E постепенно набирает обороты, за ней все активнее начинают следить гоночные болельщики и свои программы в чемпионате открывают автопроизводители.

Существует мнение, что Формуле 1 тоже придется однажды перейти на электроэнергию, однако ситуацию осложняет тот факт, что у Формулы E есть эксклюзивное право оставаться ведущим электрочемпионатом FIA до 2039 года.

«У нас действительно есть эксклюзивное соглашение на некое количество лет с промоутерами в Формуле E, но было бы вздором говорить, что Ф1 в будущем станет электрической, – прокомментировал эту ситуацию Тодт. – Этого не произойдет. Просто потому, что вы не сможете этого сделать. Мы говорим о двух разных категориях».

По мнению Тодта, у электрогонок есть особенности, которые просто не вписываются в концепцию Формулы 1: «У Формулы E нет тех показателей, которые есть у Ф1. Одна из главных причин, по которой гонки Формулы E проходят в городах, заключается в том, что проводить их на трассах, вроде «Монцы», просто неинтересно. Это две разные категории.

Совершенно неверно сравнивать Формулу E и Формулу 1. Ф1 – это уже сформировавшаяся серия, а Формула E – это ребенок FIA, так что там еще нужно многом учиться. Но, стоит отметить, что растет этот ребенок очень неплохо. Мы все это начали четыре года назад, и нам нужны были две машины, чтобы преодолеть дистанцию 45 минутной гонки. В конце этого года мы сможем преодолевать ее на одной машине. Но сравнивать две эти серии – это просто скучно».