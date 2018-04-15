Алькантары на всех не хватает 17

Компания Аlcantara SpA – единственный производитель алькантары в мире – не справляется с растущим спросом материала у автопроизводителей и вынуждена отказываться от контрактов с потенциальными клиентами.

Как пишет MotorTrend, сегодня на долю автомобильного сектора приходится 80% всего выпускаемого объема алькантары. Если раньше материал встречался только в автомобилях самых дорогих и люксовых брендов, то сейчас его используют и производители «массовых» автомобилей — Volkswagen, Ford, Renault и другие.

Алькантарой отделывают приборные панели, дверные карты и потолки, обтягивают сидения, рулевые колеса, переключатели и другие элементы, но в дальнейшем ее «присутствие» в салонах автомобилей станет еще больше.

К тому же, искусственной замшей заинтересовались производители яхт и самолетов, а компания Microsoft использовала ее в качестве покрытия для ноутбука Surface 4 Pro. Появилась алькантара и на iPhone. Все это и привело к тому, что спрос превысил предложение, даже с учетом того, что на рынке присутствует изрядное количество подделок под оригинальный материал.Производственных мощностей Аlcantara SpA для обеспечения всех желающих попросту не хватает, что и заставило руководство компании отказаться от 20% контрактов и задуматься об увеличении мощностей. В течение пяти лет объемы планирут увеличить в два раза. Инвестиции в расширение производства в Милане составят 368 миллионов долларов.

Как рассказал председатель и главный исполнительный директор Alcantara Андреа Бораньо в Детройте, как пишет autoua.net, сейчас завод в Милане может выпускать всего 8 миллионов метров алькантары в год. 10% от этого объема приходится на долю США, 60% потребляют европейские клиенты компании и почти 30% — азиатско-тихоокеанский регион и другие развивающиеся рынки.

Технология изготовления алькантары появилась в начале 70-х. Разработал ее японский ученый Миеси Окамото, который работал в японской химической компании Торай. В 1972 году японцы и итальянская компания Eni создали совместное предприятие Alcantara SpA, которое стало монополистом, запатентовав искусственную замшу.

Преимущество алькантры в том, что она на 50% легче кожи. Так, по словам Бораньо, благодаря использованию этого материала Lamborghini добилась снижения веса своих моделей на 5 кг, что в свою очередь, отразилось на их экономичности.