Ravon возобновляет продажи машин. Но цены пришлось повысить

Дженерал Моторс Узбекистан объявила о возобновлении розничных продаж автомобилей Chevrolet на домашнем рынке. В России они реализуются под брендом Ravon

Согласно данным АЕБ, продажи автомобилей Ravon прекратились в России в мае этого года, а всего за период с января по май было реализовано 5184 автомобиля. Результат мог быть и более впечатляющим, так как недорогие Равоны (в сущности, перелицованные Chevrolet) вызывали большой интерес у российских автомобилистов, но весной ритмичность отгрузок машин дилерам была нарушена, а в апреле появилась информация об аресте главы предприятия Тохиржона Жалилова в связи с обвинениями в мошенничестве и присвоении денег компании.

Многие предоплаченные клиентами машины таинственным образом растворились, дилеры разводили руками и ждали разъяснений от правоохранительных органов, работа завода была фактически парализована. Надежды на то, что Ravon воскреснет, казалось бы, совсем рухнули, когда бренд отказался от участия в Московском автосалоне накануне его открытия, но пресс-служба Дженерал Моторс Узбекистан выпустила хоть и не слишком оптимистическое, но все же обнадеживающее сообщение о возобновлении продаж автомобилей. Касается оно, правда, пока только Узбекистана, но и это уже что-то.

После проведенного под присмотром правительства анализа ситуации на предприятии «принято тяжелое и непопулярное среди общественности решение о необходимости повышения розничных цен на отдельные модели производимых автомобилей в среднем на 7,7%». Рост цен, однако, не затронул модели Spark (в России известен Ravon R2), Cobalt (Ravon R4) и Nexia. Помимо означенных моделей узбекский завод выпускает седаны Lacetti (Ravon Gentra), микроавтобусы Damas, седаны Malibu и кроссоверы Captiva.

В пресс-релизе также говорится о том, что финансовое состояние Дженерал Моторс Узбекистан сейчас тяжелое, производство некоторых моделей нерентабельно, но, тем не менее, работа идет, процессы оптимизируются, машины совершенствуются…

Что до российского рынка, то сохранившие верность марке Ravon дилеры в курсе, что лед на узбекском предприятии тронулся, но пока не знают точно, когда возобновятся поставки и продажи машин (надеются, что до конца года) и как изменятся цены. Судя по всему, как минимум Gentra подорожает, пишет источник.