Новейший, самый большой кроссовер Kia попался фотошпионам

Новая модель Telluride должна прийти на смену немолодому рамному внедорожнику Mohave

Напомним предысторию. В начале этого года шеф-дизайнер Kia Петер Шрайер подтвердил, что компания работает над большим внедорожником, в основу которого лягут наработки, использованные при создании концепт-кара Kia Telluride. При этом Шрайер подчеркнул, что этот автомобиль предназначается для продаж на североамериканском рынке, а в Европе не появится вовсе.

Затем слова Шрайера подтвердил директор по маркетингу Орт Хедрик, намекнувший, что внедорожник может быть построен на заднеприводной платформе седанов Hyundai G90/Kia K900. В России последний представлен под именем Quoris. По словам Хедрика, машина получит три ряда сидений и не будет позиционироваться как премиальный внедорожник, дабы не создавать конкуренции моделям Genesis.

На этой неделе сразу несколько изданий представили снимки серийной версии кроссовера — их опубликовал канал The Korean Car Blog и журнал Top Rider. К сожалению, Telluride оказался не очень похож на одноименный концепт — в частности, машина не получит эффектные квадратные фары.

При этом журналисты издания Carscoops отмечают, что Telluride получился похожим на GMC Yukon — у обеих машин широкие решётки радиатора, вертикальные фары и закругленные передние крылья. И такой образ должен прийтись по вкусу заокеанской публике! Особенно учитывая эффектное оформление задней части. (А ещё СМИ намекают на классный интерьер, но подтверждений этому нет).

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