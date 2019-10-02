Чемпионат России в дисциплине трофи-рейды завершился в Ленинградской области

Сезон-2019 в дисциплине трофи-рейды завершился: в Ленинградской области прошел заключительный этап Чемпионата России (ЧР) по трофи-рейдам и одноэтапный Кубок России (КР). Впервые на одной трассе со спортсменами состоялась официальная гонка вездеходов – “Вездеход-трофи”

Итоговый этап собрал сильнейших – именно в болотах прошла захватывающая, решающая борьба за звание чемпиона-2019: для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией.

Соревнования организованы Комитетом по трофи-рейдам РАФ (КТР РАФ). Предварительный список содержал заявки более чем из 20-ти городов России и ближнего зарубежья. На старт соревнования после административных проверок и технической комиссии в ЧР и КР было допущено 49 экипажей и заявлено около 50 вездеходов.

Трасса проложена по окрестностям поселка Малукса Кировского р-на обл.по территории Кировского района Ленинградской области и является самой сложной трофийной трассой, прокладываемой из когда-либо в этом регионе. Подготовкой маршрута занимались председатель комитета по трофи-рейдам РАФ Алексей Голубев и член комитета по трофи-рейдам, инженер-конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян в течение трех месяцев.