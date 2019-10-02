Чемпионат России в дисциплине трофи-рейды завершился в Ленинградской области

Итоговый этап собрал сильнейших – именно в болотах прошла захватывающая, решающая борьба за звание чемпиона-2019: для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией.
Соревнования организованы Комитетом по трофи-рейдам РАФ (КТР РАФ). Предварительный список содержал заявки более чем из 20-ти городов России и ближнего зарубежья. На старт соревнования после административных проверок и технической комиссии в ЧР и КР было допущено 49 экипажей и заявлено около 50 вездеходов.
Трасса проложена по окрестностям поселка Малукса Кировского р-на обл.по территории Кировского района Ленинградской области и является самой сложной трофийной трассой, прокладываемой из когда-либо в этом регионе. Подготовкой маршрута занимались председатель комитета по трофи-рейдам РАФ Алексей Голубев и член комитета по трофи-рейдам, инженер-конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян в течение трех месяцев.
Алексей Дмитриевич Голубев, председатель комитета по трофи-рейдам РАФ: «Трасса проложена в соответствии с рекомендациями и ограничениями природоохранных ведомств региона. Маршрут полностью согласован с органами государственной власти, с лесными хозяйствами – мы получили всестороннюю поддержку и содействие от ведомств, за что им огромная благодарность не только от лица Комитета, но и от всех спортсменов дисциплины трофи-рейдов.»
C 2014 года www.amsrus.ru
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