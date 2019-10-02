Чемпионат России в дисциплине трофи-рейды завершился в Ленинградской области

Чемпионат России в дисциплине трофи-рейды завершился в Ленинградской области
Октябрь 02 15:01 2019

Сезон-2019 в дисциплине трофи-рейды завершился: в Ленинградской области прошел заключительный этап Чемпионата России (ЧР) по трофи-рейдам и одноэтапный Кубок России (КР). Впервые на одной трассе со спортсменами состоялась официальная гонка вездеходов – “Вездеход-трофи”

Итоговый этап собрал сильнейших – именно в болотах прошла захватывающая, решающая борьба за звание чемпиона-2019: для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией.

Соревнования организованы Комитетом по трофи-рейдам РАФ (КТР РАФ). Предварительный список содержал заявки более чем из 20-ти городов России и ближнего зарубежья. На старт соревнования после административных проверок и технической комиссии в ЧР и КР было допущено 49 экипажей и заявлено около 50 вездеходов.трофи-рейды 2019

Трасса проложена по окрестностям поселка Малукса Кировского р-на обл.по территории Кировского района Ленинградской области и является самой сложной трофийной трассой, прокладываемой из когда-либо в этом регионе. Подготовкой маршрута занимались председатель комитета по трофи-рейдам РАФ Алексей Голубев и член комитета по трофи-рейдам, инженер-конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян в течение трех месяцев.

Алексей Дмитриевич Голубев, председатель комитета по трофи-рейдам РАФ: «Трасса проложена в соответствии с рекомендациями и ограничениями природоохранных ведомств региона. Маршрут полностью согласован с органами государственной власти, с лесными хозяйствами – мы получили всестороннюю поддержку и содействие от ведомств, за что им огромная благодарность не только от лица Комитета, но и от всех спортсменов дисциплины трофи-рейдов.»

трофи-рейды 2019

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AMSRUS
AMSRUS

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