КАМАЗ-мастер отправляется в Каракумы

Гонка пройдет в Туркменистане с 9 по 15 сентября. Общая протяженность трассы, которая проляжет от берегов Амударья на востоке страны до Каспийского взморья на западе, составляет 1 тысячу 158 километров. Вдоль дистанции расположатся четыре бивуака.
Соревнование проводится по инициативе и при поддержке Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Именно он во время своего визита в Казань 6 июля пригласил руководителя спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина принять участие в соревновании.
Для российской команды участие в «Амуль-Хазар-2018» имеет важное значение. Новые спортивные машины команды, построенные с учетом модифицированных технических требований «Дакара» пройдут в Туркменистане большие тесты.
Экипажи Айрата Мардеева (штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов) и Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов) ждут серьезные испытания, тем более, что часть маршрута пройдет по пустыне Каракумы.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.