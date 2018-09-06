КАМАЗ-мастер отправляется в Каракумы

КАМАЗ-мастер отправляется в Каракумы
Сентябрь 06 14:54 2018

Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» примут участие в международном ралли «Амуль-Хазар-2018».

Гонка пройдет в Туркменистане с 9 по 15 сентября. Общая протяженность трассы, которая проляжет от берегов Амударья на востоке страны до Каспийского взморья на западе, составляет 1 тысячу 158 километров. Вдоль дистанции расположатся четыре бивуака.

  • Первая стоянка будет на территории Марыйского велаята, в 297 километрах от места старта в городе Туркменабат.
  • Вторая будет обустроена в Ахалском велаяте, на расстоянии 388 км от 1-ой стоянки, возле знаменитого горящего газового кратера Дарваза.
  • Третья стоянка — в Дашогузском велаяте — в 249 километрах от 2-й стоянки, вблизи Туркменского озера «Алтын асыр».
  • Четвёртая стоянка будет ждать участников гонки в Балканском велаяте, в 409 километрах от 3-й стоянки, на плато Гамышлыджа. Место финиша гонок будет в Авазе, на расстоянии 223 километра от 4-й стоянки.

Соревнование проводится по инициативе и при поддержке Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Именно он во время своего визита в Казань 6 июля пригласил руководителя спортивной команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина принять участие в соревновании.

Для российской команды участие в «Амуль-Хазар-2018» имеет важное значение. Новые спортивные машины команды, построенные с учетом модифицированных технических требований «Дакара» пройдут в Туркменистане большие тесты.

Экипажи Айрата Мардеева (штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов) и Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов) ждут серьезные испытания, тем более, что часть маршрута пройдет по пустыне Каракумы.

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Айрат МардеевАмуль-ХазарБердымухамедовВладимир ЧагинДмитрий СотниковКАМАЗ-МастерКаракумы
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AMSRUS
AMSRUS

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