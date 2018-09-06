Дебют Bentayga Silver Frost от ателье Mulliner

Bentley представляет уникальный внедорожник от ателье Mulliner на первой масштабной выставке российского художника Григория Масленникова в Москве.

Премьера единственного в России ультрароскошного Bentley Bentayga Silver Frost, созданного собственным ателье британской марки, специализирующимся на индивидуальных заказах клиентов, состоялась 4 сентября во флигеле «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Экспозицию Bentley дополнила новая работа Григория Масленникова «Врата», символизирующая своеобразный портал, связь внутренней силы человека с предметами и событиями внешнего мира. Картина подчеркивает сходство взглядов художника и мастеров марки Bentley на исключительное внимание к деталям, безграничные возможности творчества и воплощение этой идеи в современных произведениях искусства.

Гостями закрытого показа выставки «Архитектурные конструкции. От Чипперфильда до Гери» стали известные коллекционеры, меценаты, художники и галеристы, среди которых Дмитрий Волков, Матильда Шнурова, Ника Белоцерковская, Миранда Мирианашвили, Софья Троценко, Александр Попов и другие.

Эксклюзивный Bentayga, дебютировавший в арт-пространстве выставки, окрашен в притягательный цвет Silver Frost – один из пяти особых оттенков специальной палитры ателье Mulliner – с трехслойной технологией покраски.

Панорамная крыша и диодная проекция логотипа Bentley в зоне посадки пассажиров дополнительно подчеркивают исключительный комфорт и эксклюзивность британского внедорожника.

Интерьер Bentayga Silver Frost выполнен в сочетании серого и черного цветов (Porpoise и Beluga) и дополнен яркими желтыми акцентами. В отделке салона также используются уникальные вставки из шпона эвкалиптового дерева Dark Fiddle Back, окрашенного в серый цвет Porpoise. На передней панели уникального внедорожника располагаются роскошные часы Breitling с белым перламутром.

Bentayga Silver Frost от ателье Mulliner эксклюзивно представлен в шоу-руме «Bentley Москва».