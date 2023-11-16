В Липецкой области стартовало производство электрокроссовера Evolute i-SKY

Evolute, ведущий бренд электромобилей в России, объявил о запуске массового производства своего нового электрического кроссовера Evolute i-SKY на заводе “Моторинвест” в Липецкой области. Эта новинка поднимает бренд Evolute на новую платформу, переопределяя представление потребителей о марке и ее электромобилях.

Стоимость этой модели начинается от 3 995 000 рублей с учетом государственной поддержки. Все электромобили бренда, производимые в России, квалифицируются для государственной субсидии при покупке. Теперь новинка доступна для ознакомления и тест-драйва в дилерских центрах Evolute.

Электрический кроссовер Evolute i-SKY, с размерами 4 565 мм в длину и колесной базой 2 715 мм, характеризуется энергичным стилем, передовым дизайном и просторным салоном с панорамным остеклением.

Идея дизайна и название модели направлены на стремление человека освоить небо. На протяжении веков люди создавали технологии, чтобы преодолеть силу ветра и гравитацию. Точно так же электромобили – это воплощение прогресса, энергия которых питается чистой энергией, включая ветряную энергию. Сегодня электромобили – это не просто транспорт, а часть будущей экосистемы.

Кроссовер i-SKY оснащен мощным синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением, выдающим 204 л.с. Максимальный крутящий момент – 340 Нм, батарея емкостью 85,9 кВч. Быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор от 30% до 80% за 45 минут. Без дополнительной зарядки кроссовер способен проехать 511 км по стандарту WLTP, разгоняясь до 180 км/ч. Различные режимы вождения – экономичный, комфортный, спортивный – улучшают удобство эксплуатации. В режиме “кемпинг” пользователи могут использовать энергию автомобиля для подключения бытовой техники через розетку 220 В.

Evolute i-SKY оснащен светодиодными фарами, обогревом передних и задних сидений, а также форсунками стеклоомывателя. Передние кресла с электроприводом имеют регулировки, а у водительского сиденья есть память настроек, вентиляция и функция массажа. Задний ряд сидений складывается в пропорции 60:40.

Электрокроссовер обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта благодаря разнообразным системам, включая шесть подушек безопасности, камеру кругового обзора 360°, функцию предупреждения о фронтальном столкновении, ассистенты при экстренном торможении, движении на склоне и изменении полосы. Также есть датчики давления в шинах, системы определения усталости водителя, мониторинга слепых зон, распознавания пешеходов и предупреждения о перекрестном движении. Дополнительно доступны встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ и электропривод двери багажника.

Информация о состоянии автомобиля отображается на панели диагональю 10,25 дюймов, а управление мультимедийным центром осуществляется через сенсорный дисплей того же размера с антибликовым покрытием.

Evolute, первый российский бренд электромобилей, продолжает свое лидерство с момента запуска в 2022 году. Гарантия на автомобили Evolute составляет три года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Завод бренда электромобилей №1 в россии Evolute

В сентябре 2022 года компания ООО “Моторинвест” в Липецкой области запустила первый специализированный завод электромобилей Evolute в России. Производственный цикл включает сварку, окраску и сборку (CKD). На текущем этапе производства осуществляется крупноузловая сборка (SKD). Завод способен производить более 100 000 электромобилей в год (включая окраску). За первые десять месяцев 2023 года было выпущено 1 546 моделей Evolute.

Инвестиции компании до 2032 года составят более 13 млрд рублей. “Моторинвест” планирует произвести 242 000 электромобилей и достичь уровня локализации в 5000 баллов: большая часть комплектующих, включая электромоторы и аккумуляторы, будут производиться в России.

Помимо i-SKY, линейка бренда включает седан i-PRO и кроссовер i-JOY, а к концу 2023 года планируется выпустить две новые модели: универсальный минивэн i-VAN и премиальный спортивный кроссовер i-JET, производство которых также будет организовано на заводе “Моторинвест” в Липецкой области.