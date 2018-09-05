Lamborghini простояла брошенная 3 месяца

Lamborghini простояла брошенная 3 месяца
Сентябрь 05 17:09 2018

Игрок «Вест Хэма» бросил «Ламборгини» на базе и ушел в другой клуб

Весной на базе «Вест Хэма» обнаружили оранжевый «Ламборгини» нападающего Диафра Сако, который ушел из команды в зимнее трансферное окно. Машина стоимостью 200 тысяч фунтов простояла на базе три месяца, сообщает источник.

На фото ниже – другой «Ламборгини», который сенегалец разбил в январе 2016-го.

Диафра Сако зарабатывал в «Вест Хэме» в районе 30 тысяч фунтов в неделю. Другие нападающие клуба получали в 3-4 раза больше. Сенегалец был этим недоволен и перешел в «Ренн», бросив свой «Ламборгини» на парковке тренировочной базы.

Из «Ренна» он, кстати, тоже уже ушел – неделю назад в аренду в турецкий «Бурсаспор» и судя по запросто брошенному «Ламборгини», с деньгами у футболиста все хорошо.

 

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LamborghiniВест ХэмДиафра Сако
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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