В Челябинске пройдет VII Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»

За чемпионский титул сразятся восемь сильнейших команд России и Европы.

Кроме победителя прошлого года команды «Трактор» (Челябинск), в турнире примут участие: «Салават Юлаев» (Уфа), «Дизель» (Пенза), «Сибирь» (Новосибирск), «Ак Барс» (Казань) «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Mladí Draci Šumperk» (г. Шумперк, Чехия), «Динамо» (г. Рига, Латвия). Впервые в истории Кубка будет вручен специальный приз MVP – самому ценному игроку турнира.

ŠKODA AUTO Россия приглашает всех болельщиков хоккея поддержать юных спортсменов и посетить захватывающие матчи. Для тех, кто не сможет присутствовать на самой арене во время финальной игры, в новом сезоне турнира будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях бренда и на сайтах ведущих спортивных СМИ: SPORT24, Спорт Экспресс, Сhampionat.com и в сообществе МАТЧ ТВ во VK.

Вести заключительный этап соревнования будет звезда хоккейных эфиров Дарья Миронова, а комментировать матч за чемпионский титул – известный спортивный телеведущий Денис Казанский.

Почетным гостем Кубка станет легендарный хоккейный защитник, четырехкратный чемпион Европы и мира, Олимпийский чемпион Сергей Бабинов. Звезда советского хоккея поддержит молодых атлетов в заключительный день соревнований. Кроме того, в финале и церемонии закрытия турнира примет участие актер, музыкант и шоумен Станислав Ярушин, который, как и Сергей Бабинов, родом из Челябинска. В этот день именитые гости также проведут автограф-сессию.

В перерывах между матчами болельщикам также не придется скучать. В фойе ледовой арены ŠKODA организует интересную развлекательную программу. Гости турнира смогут сразиться в настольный хоккей и кольцевые гонки, а также потренироваться в выполнении передач и отработке дриблинга с шайбой на профессиональном тренажере. Кроме того, всех болельщиков ожидает приятный сюрприз – фирменная хоккейная шайба ŠKODA с автографом легенды спорта Владислава Третьяка.