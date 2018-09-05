Концепт Volvo 360c призывает к новому стандарту безопасности

360c – это видение Volvo Cars относительно будущего

Своим новым концептом беспилотника 360c Volvo Cars предлагает решение одной из основных задач, связанных с внедрением беспилотных технологий, и призывает к новому мировому стандарту для безопасного взаимодействия всех участников дорожного движения.



Беспилотный транспорт и безопасность тесно связаны. Технологии способны совершить прорыв в безопасности передвижения – аналогичный по силе тому, который случился в 1959 году, когда Volvo Cars изобрела трёхточечный ремень безопасности.

Однако беспилотные технологии будут внедряться постепенно, и сиюминутной замены всего транспорта не произойдёт. Полностью автономные автомобили будут представлены в условиях смешанного движения, где беспилотные автомобили будут делить дорогу с другими транспортными средствами. В таких условиях уже невозможно будет вступить в зрительный контакт с другим водителем и узнать его намерения – а это один из основных элементов, обеспечивающих сегодня взаимодействие на дороге.



По мере разработки 360c инженеры по безопасности Volvo задались целью решить задачу обеспечения безопасного взаимодействия между беспилотными автомобилями и другими участниками дорожного движения.

Основное внимание было уделено созданию универсального стандарта. Участникам дорожного движения не придётся учитывать модель или марку каждого беспилотного автомобиля.



Volvo 360c решает эту проблему благодаря системе, включающей внешние звуки, цвета, визуальные эффекты, движения, а также их комбинации для передачи информации о манёврах транспортного средства другим участникам дорожного движения. Это означает, что в любой момент будет понятно, какое действие намерен совершить автомобиль. Система безопасности концепта 360с уведомляет участников дорожного движения о своих намерениях, но она никогда не укажет, что им делать и как поступить.

360c – это видение Volvo Cars относительно будущего мобильности и путешествий – беспилотного, электрического, подключённого к Интернету и, конечно, безопасного. Это будущее открывает для Volvo Cars возможности выхода на новые рынки.

Концепция 360c представляет четыре возможных варианта использования беспилотников – место для сна, мобильный офис, жилая комната и место для развлечений – и меняет современное представление о передвижении.

Спальной зоне пассажира инженеры безопасности Volvo Cars уделили особое внимание. Они оценили, как расположение других пассажиров в салоне может влиять на безопасность в целом. Специальное защитное одеяло, интегрированное в спальное место, представляет собой будущее безопасного передвижения. Оно работает, как трёхточечный ремень безопасности, но приспособлено для лежачего положения пассажиров.

Помимо возможности привлечения новых потенциальных клиентов для компании, Volvo 360с также ставит вопросы о воздействии на будущее городского планирования, развитие инфраструктуры и экологическую ситуацию в современном обществе.