Экскаватор рухнул на электричку в Москве
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Экскаватор рухнул на электричку в Москве
Март 14 23:07 2018

Появилось видео с места падения экскаватора на электричку в Москве.

ЧП произошло на перегоне Яуза–Маленковская. Пассажиры электрички не пострадали. В данный момент движение пригородных поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками.


Для проезда пассажиров Ярославского железнодорожного направления, как сообщают Известия, организован компенсационный маршрут автобуса от станции Лосиноостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин.

Электропоезда в направлении «На Москву» будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП, сообщает пресс-служба пригородного железнодорожного перевозчика ОАО «Центральная ППК».

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МоскваМостэкскаваторэлектричка
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AMSRUS
AMSRUS

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