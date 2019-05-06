Renault Россия второй год подряд становится лауреатом премии USED CAR AWARDS 2019

Renault Россия стал победителем в номинации “Динамика роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом”

Победитель премии USED CAR AWARDS 2019 в номинации «Динамика роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом» был определен по результатам расчета процента роста продаж сертифицированных автомобилей бренда за 2018 год по сравнению с 2017 годом.

Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection продемонстрировала рекордный рост: за 2018 год было продано более 4 645 автомобилей, что на 105% больше, чем в 2017 году.

Награждение лауреатов четвертой ежегодной профессиональной премии USED CAR AWARDS 2019, учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ», прошло в рамках форума автомобильного бизнеса Used Сars Forum – 2019. К участию в премии были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов.