В России подешевели Peugeot и Citroen

Французские марки объявили «новое ценовое позиционирование» на седаны Peugeot 408 и Citroen C4 калужской сборки

Максимальная выгода составит до 100 000 рублей — в зависимости от модели и комплектации. Кроме того, для данных моделей действует программа Trade-in, которая позволяет снизить цену на новые автомобили текущего года выпуска на дополнительные 100 000 рублей. Таким образом, общая выгода при покупке Peugeot 408 достигает 180 000 рублей, а на Citroеn C4 — 200 000 рублей, сообщил источник.

Проанализировав новые прайс-листы, «Авто Mail.Ru» выяснил, что Peugeot 408 стал дешевле минимум на 71 000 рублей, а Citroen С4 — на 74 000.

Неплохо оснащённый Peugeot, если учитывать возможную скидку по trade-in, теперь можно купить за 799 000 рублей, а с автоматом и в более солидной комплектации — за 945 000. Новые цены на Citroen, если будущий владелец сдаст дилеру старую машину, таковы: от 825 000 рублей за стартовую версию и 999 000 за экземпляр в среднем исполнении и с автоматической коробкой.