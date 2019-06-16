Компания Nissan представила свою концепцию мобильности будущего

Технологии Nissan Intelligent Mobility объединяют реальный мир с виртуальным, считывая сигналы мозга, чтобы помочь водителям

Компания Nissan представила свое видение мобильности будущего на выставке CES Asia 2019, продемонстрировав технологии, которые объединяют реальный мир с виртуальным и считывают сигналы мозга, чтобы помочь водителям по всему миру.

Nissan показал в Шанхае свои инновационные технологии Invisible-to-Visible и Brain-to-Vehicle, а также полноприводный концептуальный электромобиль IMs. Новые технологии и разработки созданы в рамках концепции Nissan Intelligent Mobility, которая определяет взгляды компании на то, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

“Мы в Nissan всегда стремимся быть впереди, – говорит Роэль Де Ври (Roel De Vries), старший вице-президент, руководитель отдела маркетинга Nissan в мире. – Мы не просто предвосхищаем будущие тренды и технологии, мы определяем их. Мы уверены в том, что технологии должны решать реальные мировые проблемы и приносить пользу как можно большему количеству людей. Именно эта идея лежит в основе Nissan Intelligent Mobility – нашего видения того, как создать более совершенный мир”.

Технология Invisible-to-Visible

Объединяя реальный мир с виртуальным, технология Invisible-to-Visible (I2V) может помочь водителям увидеть скрытое, например, за поворотом или за углом здания. Собирая данные с помощью датчиков внутри и снаружи автомобиля и сопоставляя их с данными из облачного хранилища, I2V может не только понять, что происходит в данный момент вокруг, но и предвидеть, что произойдет дальше.

«Подключенный» автомобиль даёт водителю легкие для восприятия подсказки, включая различные пиктограммы, отображаемые на приборной панели. Доступ к виртуальной составляющей также открывает больше возможностей для общения.

Технология I2V использует в своей работе сразу несколько передовых систем: ProPILOT обеспечивает информацию об обстановке вокруг автомобиля, Omni-Sensing предоставляет актуальные данные о дорожном трафике, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режиме реального времени все эти данные анализирует. Недавно технология I2V прошла первые полевые испытания на принадлежащем компании Nissan полигоне в Йокосука (Япония). Обмен данными в полном объёме осуществлялся по технологии мобильной связи 5G.

Посетители CES Asia смогли также опробовать технологию I2V на стенде компании Nissan в интерактивном режиме на 3D-симуляторе.

Технология Brain-to-Vehicle

Brain-to-Vehicle (B2V) от Nissan – это первая подобная технология в мире. Она интерпретирует сигналы мозга водителя, чтобы помочь ему управлять автомобилем.

Предугадывая реакции водителя, B2V помогает выполнять маневр быстрее. Самообучающаяся система способна подстраиваться под каждого конкретного водителя и становиться благодаря этому ещё удобнее.

Посетители CES Asia 2019 смогли оценить работу B2V на специальном демонстрационном симуляторе, который был представлен на стенде компании Nissan.

Концепт Nissan IMs

Впервые представленный на выставке North American International Auto Show 2019, концепт Nissan IMs является полноприводным электромобилем, создающим совершенно новый автомобильный сегмент – “спортивный седан с увеличенным дорожным просветом”.

В компоновке, платформе и силовой установке IMs отражены все преимущества концепции Nissan Intelligent Mobility. Он также стал первым концепт-каром, оснащенным технологией I2V.