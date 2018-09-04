Hyundai передал студентам автомобили

Талантливым студентам вручили памятные сертификаты

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» поздравил студентов Сестрорецкого лицея им. С. И. Мосина с началом нового учебного года. Компания отметила успехи в учебе лучших студентов-автомехаников именными стипендиями. В качестве учебной модели для учащихся завод передал лицею автомобиль Hyundai Solaris.

Вручение стипендий и памятных сертификатов талантливым студентам состоялось на торжественной «линейке», посвященной началу нового учебного года. Лучшими учащимися лицея по результатам прошлого года стали студенты второго курса Максим Гринев и Алексей Милков, а также студент третьего курса Егор Юкляевский.

Виктор Васильев, директор по внешним связям «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», поздравил будущих автомехаников: «Лицей имени Мосина является одним из старейших в России. И нам очень приятно в шестой раз награждать его лучших учеников. Выпускники лицея успешно работают на предприятиях различных отраслей промышленности, и мы всегда рады принять в ряды своих сотрудников выпускников этого учебного заведения».

Помимо традиционного подарка – стипендий талантливым студентам, российский завод Hyundai передал лицеистам в качестве наглядной учебной модели Hyundai Solaris. Этот автомобиль стал долгожданным обновлением линейки учебных транспортных средств лицея. В 2012 году завод уже передавал Сестрорецкому лицею им. С. И. Мосина Hyundai Solaris первого поколения.

Кроме того, 3 сентября завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал Техникуму «Автосервис» в качестве учебных моделей два автомобиля Hyundai Solaris. Автомобили станут полезным подарком для техникума, поскольку студентам-автомеханикам очень важно учиться на самых современных моделях автомобилей. В феврале текущего года завод уже передал Техникуму «Автосервис» автомобиль Hyundai Creta, а в мае – двигатели, трансмиссии, колеса и другие автокомпоненты.

Техникум «Автосервис» является ведущим образовательным учреждением Санкт-Петербурга, обучающим по профессии «Автомеханик» для автосервиса. Ежегодно более двухсот молодых людей получают дипломы по профессиям «Автомеханик» и «Слесарь по ремонту автомобилей» в техникуме. Учащиеся будут использовать новые автомобили в том числе и для подготовки к конкурсу профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по направлению «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Российский завод компании Hyundai Motor регулярно поддерживает различные социальные и молодежные проекты, направленные на обучение и развитие детей и молодежи. В рамках этой инициативы завод передает учебным заведениям, преимущественно связанным с автомеханикой, тестовые модели автомобилей собственного производства, знакомит студентов с работой современного автозавода, а также поощряет наиболее успешных учащихся.