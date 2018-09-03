Юрий Дудь поработал водителем на Hyundai Santa Fe

Юрий Дудь поработал водителем на Hyundai Santa Fe
Сентябрь 03 16:45 2018

Юрий встретил гостей Московского международного автомобильного салона на стенде Hyundai

Журналист поучаствовал в digital-активациях Hyundai и устроил фотосессию с гостями. Главной целью визита стала встреча с победителем конкурса, который Юрий Дудь проводил в своем блоге в Instagram 30-31 августа.

Hyundai, Юрий Дудь

Участникам конкурса Юрий Дудь предложил угадать название группы, музыка которой чаще всего звучит в его Hyundai SANTA FE. Победителем стал пользователь социальной сети, первым назвавший группу Muse. Он получил билеты на ММАС-2018, встретился с Юрием Дудем на стенде Hyundai, после чего Юрий лично отвез победителя домой на новом Hyundai SANTA FE.

Российская премьера Hyundai SANTA FE четвертого поколения состоялась в рамках салона 29 августа 2018 года. Модель выделяется современным дизайном, а также предлагает богатый набор опций комфорта и безопасности, включающий уникальную функцию контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert) и систему предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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