Как понять, что тормозную жидкость пора менять?

Гигроскопичность – основное слабое место тормозной жидкости

От правильного подбора технических жидкостей для автомобиля зависит не только срок службы отдельных его узлов, но и безопасность тех, кто находится в транспортном средстве. Взять, к примеру, тормозную жидкость, от которой напрямую зависит жизнь и здоровье присутствующих в авто.

Ахиллесова пята почти любой тормозухи — ее гигроскопичность, то есть способность поглощать водяные пары из воздуха. Иными словами, через некоторое время DOT накапливает в себе воду, от чего снижается эффективность тормозной системы. Особенно отчетливо это проявляется при отрицательных температурах, когда H2O кристаллизуется и коренным образом изменяет свойства жидкости для суппортов. Бывалые водители не понаслышке знают, каким «дубовыми» становятся по зиме тормоза. Кстати говоря, если вы заметили, что с наступлением холодов жать на «стоп-кран» приходится сильнее, это признак того, что в любую секунду вы можете остаться без тормозов вовсе, и нужно срочно промывать всю систему и заполнять ее новой, качественной жидкостью.

В теплое же время года наличие водицы в тормозной жидкости понижает температуру ее кипения. Если новая тормозушка класса DOT 4 начинает бурлить по достижении температуры в 230 по Цельсию, то жидкость, принявшая в свой состав воду, в зависимости от ее концентрации, может вскипеть при температуре от 145 градусов. Это значит, что при затяжном спуске с горы на тормозах или в условиях городской езды, где часто приходится оттормаживаться, с остановкой машины могут возникнуть проблемы. Резонный вопрос: как на глазок определить, качественная ли тормозуха и подходит ли она для вашего авто?

Во-первых, следует выбирать проверенную марку, поскольку в последнее время на рынке стало много откровенной кустарщины. С помощью дешевых химических реагентов, закупаемых в Китае, подпольщики на глазок бадяжат жидкость, по цвету и запаху, смахивающую на тормозную.

Во-вторых, нужно изучить состав на этикетке и сопоставить полученную информацию с тем, что изложено в инструкции по эксплуатации автомобиля. Дело в том, что даже при схожей основе, составы могут по-разному взаимодействовать со шлангами и манжетами вашего автомобиля. Если вы зальете в систему более агрессивную тормозуху, не рекомендованную автопроизводетелем, то будьте готовы, что через несколько месяцев у вас «засопливятся» сальники и манжеты. Стоит ли говорить, что в самый неподходящий момент вы попросту останетесь без тормозов?!

А чтобы понять, прижилась ли тормозная жидкость в вашей системе или нет, достаточно время от времени контролировать цвет залитого продукта.

Если вы заметили, открыв крышку бачка, что жидкость изменила золотисто-прозрачный цвет на черный, или в ней появились черные разводы, значит дела плохи: залитая тормозуха вступила в реакцию с резинотехническими изделиями системы, и, увы, в этом случае придется менять не только гидравлику, но и все шланги с манжетами.

Кроме того, важный показатель для жидкости, повторимся, это температура ее кипения. Когда водитель нажимает на педаль, тормозушка, находясь в системе под давлением, передает усилие на поршень суппорта и далее на колодки. Тормоза срабатывают, и автомобиль останавливается. Но из-за возникающего при этом трения происходит нагревание жидкости. Если она закипит, то утратит свое важное свойство — несжимаемость. В этом случае система практически перестанет реагировать на нажатия педали и остановиться будет очень-очень сложно, так как усилие тормозным колодкам не передается.

Вскипятить содержимое «системы остановки» можно неумелым спуском с горы, когда долгое время машину сдерживаешь педалью тормоза. Кстати, если вы основательно подогрели тормозуху (а это вы поймете по проваливающейся все глубже и глубже обычного педали тормоза), то при первой же возможности ее следует заменить, поскольку она безвозвратно утратила свои свойства.

Автовзгляд.