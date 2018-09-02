Jaguar F-TYPE SVR набрал 673 балла из 700 возможных

Jaguar F-TYPE SVR набрал 673 балла из 700 возможных
Сентябрь 02 17:02 2018

Jaguar набрал 673 балла из 700 возможных

Спортивный Jaguar F-TYPE SVR завоевал звание «Лучшего спортивного автомобиля года» по итогам премии «Спорткар года 2018». В результате испытаний на автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячкове автомобиль получил высший суммарный балл от экспертного жюри и стал обладателем Гран-При журнала «Автомобили».

Премия «Спорткар года» прошла уже в 13-й раз. В этом году организаторы и члены жюри мероприятия отобрали 12 спортивных моделей, представленных на российском рынке. Жюри, в состав которого в 2018 году вошли профессиональные гонщики России, оценивало автомобили по ряду параметров по шкале от одного до десяти.

Jaguar F-TYPE SVR

Jaguar F-TYPE SVR набрал 673 балла из 700 возможных, значительно опередив остальных кандидатов. Его 5,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 575 л.с. позволяет автомобилю разогнаться с нуля до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. F-TYPE получил полностью алюминиевую платформу и повышенную аэродинамику благодаря обширному опыту Jaguar Land Rover по снижению массы автомобилей.

В салоне сиденья Performance с ромбовидной прострочкой обеспечивают поддержку спины и гарантируют комфорт водителя и пассажиров даже во время самых быстрых поездок. А мультимедийная система Touch Pro наряду с целым пакетом технологий активной безопасности делает его одним из самых технологичных автомобилей в своем сегменте.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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