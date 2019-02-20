Ford сокращает бизнес в Южной Америке, на очереди Россия

Корпорация Ford начала процедуру закрытия ряда заводов в Северной Америке и Европе

Корпорация Ford уже объявила о реструктуризации в Северной Америке и Европе: речь идет о закрытии нескольких заводов и сокращении модельного ряда. Теперь очередь дошла до Южной Америки — и вновь Ford подготовил плохие новости. Первый этап коснется Бразилии: уже в 2019 году будет закрыт автосборочный завод в Сан-Бернарду-ду-Кампу, который выпускает хэтчбеки Ford Fiesta и грузовые автомобили Ford Cargo, F-350 и F-4000. Этот завод работает с 1967 года, а его штат сейчас насчитывает 2800 сотрудников.

В компании уверяют, что продолжение работы завода потребует серьезных инвестиций, отбить которые будет очень сложно. Несколько месяцев Ford пытался найти подходящее решение: были поиски возможных партнеров или покупателей для завода, однако успехом они не увенчались. Закрытие завода обойдется концерну в 460 миллионов долларов: из них 360 миллионов будут выплачены в виде компенсаций сотрудникам, поставщикам и дилерам, а еще 100 миллионов «сгорят» в виде ускоренной амортизации оборудования.

После остановки предприятия, Ford уйдет с южноамериканского рынка тяжелых грузовиков: другие модели компании здесь попросту не представлены. Исчезнет и Fiesta: в прошлом году в Бразилии продано 14,5 тысячи этих хэтчбеков, что на 24% меньше, чем годом ранее. Интересно, что местный завод до сих пор выпускает пятидверки прошлого поколения, однако специально для Бразилии в 2017 году был проведен независимый рестайлинг.

В Бразилии у компании останется еще один завод в Камасари, где выпускаются малолитражки Ford Ka и кроссоверы EcoSport. Однако реструктуризация бизнеса в Южной Америке не ограничится одной страной. Уже принято решение о прекращении производства модели Ford Focus на заводе в Буэнос-Айресе (Аргентина), хотя о закрытии предприятия речи пока нет, ведь здесь также выпускают пикапы Ford Ranger. А вдобавок на 20% урезаны административные расходы по всему континенту, что неминуемо повлечет увольнения.

Почему нам это интересно? Да потому что российское СП Ford Sollers тоже находится в ожидании приговора. Вопрос о будущем убыточного подразделения сейчас в стадии рассмотрения, стратегическое решение будет принято во втором квартале. Самый плохой сценарий подразумевает сохранение только производства фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге. Однако недавно появилось сообщение о том, что правительство Ленинградской области достигло договоренности с руководством компании Ford Sollers о продолжении работы завода во Всеволожске. Правда, пока речь идет только о сохранении производства в 2019 году. Так или иначе, бразильского сценария с остановкой какого-либо из четырех заводов (три автосборочных и один моторный) и увольнениями российскому Форду не избежать.

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