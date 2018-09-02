4 способа узнать, не скручен ли пробег автомобиля

Как при покупке подержанного транспорта обезопасить себя от красиво упакованного автобарахла и аферистов

Многие мечтают пересесть с осточертевшего метро на собственный автомобиль. Однако далеко не все из тех, кто захлебывается слюной даже при виде бюджетного KIA Rio, могут позволить себе такую покупку. Новые автомобили — это дорого, а подержанные — рискованно, но подешевле. И потому совершенно не удивительно, что в эпоху экономических трудностей, когда рубль стремится к плинтусу, а цены на товары — к потолку, россияне несутся на вторичный рынок.

И кого же там можно встретить? По большей части — сказочников. Причем не важно, обратится покупатель к официальным дилерам, крупным автосалонам или сайту с объявлениями — обмануть пытаются везде. Прежде, чем потребитель находит таки свою вожделенную машину, он выслушивает тысячу и одну историю о десятилетних «ласточках» с пробегом в 30 000 километров, которые «использовались исключительно по четвергам», «перевозили своих хозяев только во дворе дома» и вообще были «седьмым авто в семье».

Скрученные пробеги — явление на вторичке крайне распространенное. А манипуляции с одометром и электронными блоками автомобилей — весьма прибыльный бизнес. Не просто сбагрить машину, сошедшую с конвейера в прошлом десятилетии. Но небольшая цифра на табло и презентабельный внешний вид творят чудеса: доверчивые покупатели «клюют» на легенду о «почти новом» автомобиле, обогащая мошенника-продавца. Так как же не попасться на их крючок? Как вывести торговца на чистую воду? Об этом рассказывает наш источник.

Внутреннее убранство

Если одометру вы не доверяете (что правильно), приглядитесь к салону автомобиля — его рулевому колесу, рычагам коробки передач и стояночного тормоза, накладкам на педали, сиденьям, подлокотникам. Внимательно осмотрите интерьер на предмет потертостей, выцветания, каких-либо мелких дефектов. Сильно поврежденные материалы свидетельствуют о богатой истории машины, насчитывающей ни одну сотню километров. На нее же укажет подозрительно «новый» салон, вылизанный до блеска.

Внешний вид

Имеет смысл уделить должное внимание внешнему виду автомобиля. Хотя продавец, потратившийся на химчистку и ремонт некоторых деталей интерьера, наверняка «подшаманит» и облик машины. На то, что перед вами конь, которого безжалостно гоняли и в хвост, и в гриву, намекнут помутневшие фары, сколы на бампере и капоте, а также ржавчина на днище — не забудьте заглянуть под авто, когда его поднимут на подъемнике в ходе диагностики.

Компьютерная проверка

Приехав в автосервис, попросите мастера провести расширенную электронную диагностику, включающую в себя не только стандартное считывание ошибок, но и просмотр информации, которая хранится в блоках управления различных систем. Если продавец, скручивая пробег, сэкономил и «освежил» лишь одометр, эти самые блоки сдадут его с потрохами. Стоит, правда, учитывать, что опытные деятели таких промахов не допускают. Когда вы имеете дело с профи, оболванившим уже не одного покупателя, этот фокус не пройдет.

Сервисная книжка

При прохождении технического обслуживания консультанты дилерских центров всегда проставляют в сервисную книжку актуальный пробег. Конечно, документ можно подделать, «потерять». Или — еще один способ — выставить на одометре число, не сильно превышающее то, что было на последнем ТО. В общем, бумагам верить — себе дороже. Куда эффективнее будет пообщаться с работникам сервиса, где обслуживался автомобиль. По идее, сотрудники не имеют права раскрывать потенциальным покупателям какие-либо данные. Но, быть может, вы сумеете с ними договориться…