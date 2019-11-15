Один из регионов России полностью избавится от камер-треног

Одно из региональных подразделений ГУ МВД России заявило о полном избавлении от ненавистных водителями камер-треног. В 2020 году передвижные комплексы в этой области применяться не будут – Quto

На странице челябинской госавтоинспекции в социальной сети “ВКонтакте” появилось сообщение, анонсирующее знаменательное событие. По данным “Российской Газеты”, инициатива запрета применения камер-треног на местных дорогах одобрена местным губернатором. Само предложение об избавлении от мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД поступило от руководства ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД сообщили также, что деньги, заложенные на эксплуатацию треног, будут потрачены на установку стационарных систем фотовидеофиксации. Такие комплексы появятся на наиболее аварийных участках дорог областного значения. Всего предложено 20 мест установки новых камер.