Уволен причастный к ДТП начальник ГИБДД города Протвино
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Уволен причастный к ДТП начальник ГИБДД города Протвино
Июль 04 13:03 2018

По результатам служебной проверки Роман Попович был уволен с должности главы протвинской ГИБДД.

Майор Роман Попович уволен с должности главы протвинской ГИБДД по результатам служебной проверки. Она проводилось по факту аварии, произошедшей 27 мая на автодороге Турово – Данки. Тогда Mercedes Benz GL 350 Поповича протаранил Hyundai Accent — сообщает OKA.FM

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что автомобилем Mercedes в момент совершения дорожно-транспортного происшествия управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Протвино, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Временно исполняющим обязанности протвинской ГИБДД назначен заместитель Поповича Борисов Сергей Владимирович.

Временно исполняющий обязанности протвинской ГИБДД Борисов Сергей Владимирович.

Напомним, что судья серпуховского суда Пантела 4 июня вынесла решение по делу №5-492/2018  о лишении начальника ГИБДД города Протвино Романа Поповича водительских прав сроком на один год. Ему вменяется оставление водителем места ДТП.

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ГИБДДДТППротвино
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AMSRUS
AMSRUS

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