Уволен причастный к ДТП начальник ГИБДД города Протвино 14

По результатам служебной проверки Роман Попович был уволен с должности главы протвинской ГИБДД.

Майор Роман Попович уволен с должности главы протвинской ГИБДД по результатам служебной проверки. Она проводилось по факту аварии, произошедшей 27 мая на автодороге Турово – Данки. Тогда Mercedes Benz GL 350 Поповича протаранил Hyundai Accent — сообщает OKA.FM

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что автомобилем Mercedes в момент совершения дорожно-транспортного происшествия управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по г.о. Протвино, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Временно исполняющим обязанности протвинской ГИБДД назначен заместитель Поповича Борисов Сергей Владимирович.

Напомним, что судья серпуховского суда Пантела 4 июня вынесла решение по делу №5-492/2018 о лишении начальника ГИБДД города Протвино Романа Поповича водительских прав сроком на один год. Ему вменяется оставление водителем места ДТП.