В России придумали принципиально новую шумоизоляцию 15

Командой учёных из России и Кореи была разработана эффективная и дешёвая звукопоглощающая нанопена

Пористые материалы — прекрасный звукоизолятор, но их шумопоглощающие свойства можно значительно усилить при помощи нанопористых гранул, сообщает пресс-служба ДВФУ. Молодой учёный Алексей Завьялов разработал подходы для насыщения макропористого материала нанопористыми гранулами — сообщает auto.mail.ru

Пенные материалы чаще всего используются для звукозащитных целей. Однако до этого считалось, что они обеспечивают должное качество при обоснованной стоимости, но эффективны только при поглощении высокочастотного шума.

Разработанный российскими и корейскими учёными пенный материал продемонстрировал многообещающие результаты на средних частотах, и потому теперь необходимо проведение специализированных испытаний в области низких частот. Кроме того, такой состав похож на «аэрогель», но лишён его недостатков — высокой цены и инженерных проблем.

Благодаря использованному подходу была достигнута эффективность шумопоглощения практически во всех диапазонах частот — от 2,0 до 6,3 кГц, а также при более низких частотах — от 0,5 до 1,6 кГц. Степень поглощения «звукопоглощающей нанопены» удалось увеличить на 60-100%, а звукопередачу — снизить на 20-22 дБ.