В России придумали принципиально новую шумоизоляцию

Пористые материалы — прекрасный звукоизолятор, но их шумопоглощающие свойства можно значительно усилить при помощи нанопористых гранул, сообщает пресс-служба ДВФУ. Молодой учёный Алексей Завьялов разработал подходы для насыщения макропористого материала нанопористыми гранулами — сообщает auto.mail.ru
Пенные материалы чаще всего используются для звукозащитных целей. Однако до этого считалось, что они обеспечивают должное качество при обоснованной стоимости, но эффективны только при поглощении высокочастотного шума.
Пенные материалы чаще всего используются для звукозащитных целей. Однако до этого считалось, что они обеспечивают должное качество при обоснованной стоимости, но эффективны только при поглощении высокочастотного шума.
Разработанный российскими и корейскими учёными пенный материал продемонстрировал многообещающие результаты на средних частотах, и потому теперь необходимо проведение специализированных испытаний в области низких частот. Кроме того, такой состав похож на «аэрогель», но лишён его недостатков — высокой цены и инженерных проблем.
Разработкой новых шумопоглощающих материалов особенно интересуется автопромышленность. Современный человек много времени проводит в автотранспорте, и уровень шума в салоне автомобиля напрямую определяет его качество жизни — говорит Андрей Завьялов, ученый Дальневосточного федерального университета
C 2014 года www.amsrus.ru
Редактору — кол! Андрей-Алексей. Вы хоть читаете перед публикацией? И про аэрогель — странно, поскольку аэрогель в качестве шумоизоляции ничем особым не выделяется. Аэрогель — теплоизоляция, тем и славен.
Only registered users can comment.