Почему получать права и регистрировать машину в МФЦ лучше, чем в ГИБДД 32

Минэкономразвития РФ передал в МФЦ некоторые полномочия ГИБДД.

В частности, теперь офисы госуслуг выдают водительские удостоверения в случае их утери или по окончанию срока действия, а также регистрируют транспортные средства. И делают они это, надо сказать, гораздо оперативнее, чем подразделения ГАИ.

Перечень услуг, оказываемых МФЦ, постоянно расширяется. На сегодняшний день столичные автомобилисты могут поставить на учет новую или подержанную машину, получить российское или международное водительское удостоверение и даже оформить парковочное разрешение инвалида, многодетной семьи или резидента. Но обо всем по порядку.

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Процедуру постановки автомобиля на учет в ГАИ нельзя назвать шибко приятной. Хотя бы потому, что этот процесс отнимает у автовладельцев как минимум полдня. В «Моих документах», как и в ГИБДД, услуга оказывается в день обращения. Только вот СТС и регистрационные знаки собственник получает на руки уже через час. Да-да, на оформление всех «бумажек» и осмотр машины инспекторам в МФЦ требуется меньше 60 минут.

Важно, что центры госуслуг, в отличие от большинства подразделений ГИБДД, принимают граждан ежедневно. Еще одно преимущество МФЦ — отсутствие очередей, как живых, так и электронных. Правда, постановка автомобилей на учет пока осуществляется лишь во флагманских офисах, расположенных в Центральном и Юго-Западном административных округах.

Чтобы зарегистрировать авто в «Моих документах», необходимо предварительно записаться на официальном сайте. Интересно, что бронирование времени возможно в режиме «онлайн» даже на текущий день. Цена вопроса — размер госпошлины без каких-либо наценок. То есть 850 или 2850 (если нужны новые «номера») рублей. Добавим, что с начала года к этой услуге МФЦ прибегли более 10 000 столичных автовладельцев.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

С «правами» в «Моих документах» чуть попроще — их выдают во всех офисах, не только во флагманских. Однако автомобилистам, решившим обратиться за новым удостоверением в МФЦ, приходится ждать до 9 календарных дней. Впрочем, если сравнивать скорость оказания этой услуги в «документах» и в ГИБДД, последние все равно проигрывают.

Да, гаишники оформляют новые «права» за пару часов. Только вот записываться к ним приходится чуть ли не за две недели — везде очереди. Не стоит забывать и про выходные, положенные сотрудникам Госавтоинспекции — воскресенья и понедельники. В МФЦ же можно выбрать для записи любой день — хоть сегодняшний, если угодно.

Любопытно, что за первые пять месяцев нынешнего года офисы «Мои документы» выдали отечественным автомобилистам свыше 139 000 российских и более 17 000 международных водительских удостоверений. А это немало, учитывая сколько моторизованных граждан проживает в нашей столице.

Я — АВТОМОБИЛИСТ

С начала лета московские МФЦ оказывают еще одну услугу, которая может быть полезна российским водителям. Речь идет о проекте, получившем название «Я — автомобилист». Гражданам предоставляется возможность оформить все документы, что называется, одним пакетом: заменить «права», узнать о неоплаченных штрафах и получить парковочное разрешение инвалида, многодетного родителя или резидента.

Воспользоваться ей можно в любом офисе «Мои документы» в ЦАО или центральном отделении в ЮЗАО. Сведения об административных правонарушениях консультанты предоставят сразу. Водительское удостоверение, как мы писали выше, будет готово через 9 календарных суток. А вот на внесение в реестры парковочных разрешений МФЦ отводится до 10 рабочих дней. Оплачиваются в данном случае лишь «права» — 2000 рублей попросят за российские и 1600 — за международные.

Источник.