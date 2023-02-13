Музей Транспорта Москвы отреставрировал советский троллейбус ЗиУ-5Д

Спустя 30 лет после окончания службы транспортный экспонат вновь вернется на улицы города и будет выполнять регулярные сезонные экскурсионные рейсы на музейном маршруте «Т» по центру столицы

Кольцевой маршрут «Т» проходит от площади Трех вокзалов через станцию метро «Красносельская», Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу и гараж Константина Мельникова – где в конце 2024 года откроется постоянная экспозиция Музея Транспорта Москвы, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро «Комсомольская». Движение на музейном маршруте возобновится в этом году.

«Ретротроллейбус ЗиУ-5Д поступил к нам в состоянии, требующем капитальной реставрации. Наши партнеры из ивановского ООО «ДизЭТ», проводившие реставрацию, практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова, осуществили перешивку сидений пассажирского салона, а также произвели замену обшивки стен и потолка пассажирского салона. К этой реставрации мы отнеслись с особенным вниманием – ЗиУ-5Д станет новым лицом музейного маршрута «Т», то есть не просто экскурсионно-музейным экспонатом на улицах города, но и полноценным средством передвижения для пассажиров. Поэтому помимо восстановления исторического облика мы сделали всё для того, чтобы наш экспонат был безопасным и комфортным для перевозки людей», – рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Семейство ЗиУ-5 выпускали с 1959 по 1972 год на заводе имени Урицкого в Энгельсе Саратовской области. Вплоть до конца 70-х это был основной троллейбус в городах СССР. Хотя за весь период выпустили в сумме более 16 тысяч ЗиУ-5, до наших дней дожили единицы таких машин.

Музейный экспонат поступил на работу в 6-й троллейбусный парк, где 9 лет отработал на линии. В конце 80-х ЗиУ-5Д был переоборудован под агитационную машину «Безопасность движения», а затем в учебный троллейбус. Закончив трудовую биографию в 1993 году, он стал последним троллейбусом данной модели, эксплуатируемой в Москве.

У троллейбуса стальной сварной несущий каркас и внешние панели из алюминиевого листа. Салон ЗиУ-5Д вмещает до 122 пассажиров. Реставрация троллейбуса длилась более полутора лет. Большую часть времени занял поиск оригинальных материалов и деталей, часть уникальных деталей были изготовлены мастерам самостоятельно. При реставрации экспоната использовались чертежи из архива СВАРЗ.

Музейный маршрут был запущен 4 сентября 2020 года. Кольцевой маршрут «Т» проходит от площади трех вокзалов через станцию метро «Красносельская», Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро «Комсомольская». Время в пути по полному кругу займет около 20 минут.

С 1 апреля 2022 года работа маршрута «Т» была временно приостановлена в связи с проведением Департаментом капитального ремонта города Москвы работ по благоустройству улиц на территории Басманного района, в том числе работ по переустройству контактной сети троллейбуса и кабельной линии. Эти работы будут завершены в весенне-летний период 2023 года.