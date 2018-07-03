ГИБДД: штрафы от двух стоящих рядом камер — это законно
16

ГИБДД: штрафы от двух стоящих рядом камер — это законно
Июль 03 22:01 2018

Столичные автомобилисты жаловались на то, что получают сразу по два штрафа за превышение скорости на Жулебинской эстакаде Рязанского шоссе

В квитанциях, которые получали автомобилисты, время нарушения было указано одинаковое, но сами штрафы — разные: один — с видом автомобиля спереди, а другой — с видом автомобиля сзади. Между тем, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за одно и то же нарушение нельзя наказывать дважды.

Как отмечает «Российская газета», в Госавтоинспекцию по этому поводу обратился депутат Ярослав Нилов, который указал на некорректность работы комплексов фотовидеофиксации. И вот депутат получил ответ за подписью начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.

Как оказалось, в работе комплексов нет никаких нарушений. Их зоны действия расположены на расстоянии 800-900 метров друг от друга. Соответственно, адреса нарушения разные. Разве что время указывалось без секунд, что прояснило бы ситуацию.
То есть получалось, что наказание вынесено за одно нарушение, хотя их произошло два. То есть на расстоянии одного километра водитель дважды превысил скорость. Впрочем, из-за большого количества обращений водителей, а также благодаря снижению количества нарушений, принято решение отключить две камеры из четырёх —  сообщает auto.mail.ru

На тему:
  Article "tagged" as:
ГИБДДдорожные камерыштрафы
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

ГИБДД создает мобильное приложение для регистрации ДТП

ГИБДД создает мобильное приложение для регистрации ДТП 0

Ужас снежного плена на трассе Оренбург — Орск

Ужас снежного плена на трассе Оренбург — Орск 15

SsangYong представит электромобили в 2019-2020 году

SsangYong представит электромобили в 2019-2020 году 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.