ГИБДД: штрафы от двух стоящих рядом камер — это законно

В квитанциях, которые получали автомобилисты, время нарушения было указано одинаковое, но сами штрафы — разные: один — с видом автомобиля спереди, а другой — с видом автомобиля сзади. Между тем, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за одно и то же нарушение нельзя наказывать дважды.
Как отмечает «Российская газета», в Госавтоинспекцию по этому поводу обратился депутат Ярослав Нилов, который указал на некорректность работы комплексов фотовидеофиксации. И вот депутат получил ответ за подписью начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова.
Как оказалось, в работе комплексов нет никаких нарушений. Их зоны действия расположены на расстоянии 800-900 метров друг от друга. Соответственно, адреса нарушения разные. Разве что время указывалось без секунд, что прояснило бы ситуацию.
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