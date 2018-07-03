ГИБДД: штрафы от двух стоящих рядом камер — это законно

В квитанциях, которые получали автомобилисты, время нарушения было указано одинаковое, но сами штрафы — разные: один — с видом автомобиля спереди, а другой — с видом автомобиля сзади. Между тем, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за одно и то же нарушение нельзя наказывать дважды.