Дешевый Prado?! Уже реальность. 92

Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado.

Toyota превратила Land Cruiser Prado в коммерческий автомобиль и дала ему соответствующее название — Land Cruiser Utility Commercial. Покупка коммерческих автомобилей в Великобритании облагается куда меньшим налогом, чем покупка обычных легковушек и внедорожников, правда, величина фискальной скидки определяется индивидуально для каждого покупателя.

Цена ниже и за счет упрощенной комплектации: автомобиль лишен задних сидений и многих дорогих опций, но прожиточный минимум есть. В базовое оснащение, как сообщает За рулём, Land Cruiser Utility Commercial входят пять подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и коленная для водителя), кондиционер, круиз-контроль, датчик света, простенькая мультимедийная система с 4,2-дюймовым экранчиком, пуск двигателя кнопкой, электропривод и обогрев наружных зеркал, электронная система контроля устойчивости прицепа (его максимальная допустимая масса — 3 т). Колеса — стальные, 17-дюймовые.

Коммерческий Land Cruiser предлагается в короткобазном (SWB) и длиннобазном (LWB) исполнениях, но с единственным силовым агрегатом, состоящим из 2,8-литрового 180-сильного турбодизеля и 6-ступенчатой МКП. Полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и понижайка, разумеется, остались.