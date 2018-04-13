Дешевый Prado?! Уже реальность.
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Дешевый Prado?! Уже реальность.
Апрель 13 12:07 2018

Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado.

Toyota превратила Land Cruiser Prado в коммерческий автомобиль и дала ему соответствующее название — Land Cruiser Utility Commercial. Покупка коммерческих автомобилей в Великобритании облагается куда меньшим налогом, чем покупка обычных легковушек и внедорожников, правда, величина фискальной скидки определяется индивидуально для каждого покупателя.

Цена ниже и за счет упрощенной комплектации: автомобиль лишен задних сидений и многих дорогих опций, но прожиточный минимум есть. В базовое оснащение, как сообщает За рулём, Land Cruiser Utility Commercial входят пять подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и коленная для водителя), кондиционер, круиз-контроль, датчик света, простенькая мультимедийная система с 4,2-дюймовым экранчиком, пуск двигателя кнопкой, электропривод и обогрев наружных зеркал, электронная система контроля устойчивости прицепа (его максимальная допустимая масса — 3 т). Колеса — стальные, 17-дюймовые.

Коммерческий Land Cruiser предлагается в короткобазном (SWB) и длиннобазном (LWB) исполнениях, но с единственным силовым агрегатом, состоящим из 2,8-литрового 180-сильного турбодизеля и 6-ступенчатой МКП. Полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и понижайка, разумеется, остались.

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Land Cruiser PradoToyota
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Vitaly Devyatko
    Апрель 13, 12:53 #1 Vitaly Devyatko

    Интересно, сильно дешевле будет?

  2. Vadim Ketraru
    Апрель 13, 16:51 #2 Vadim Ketraru

    Задний диван за 100$ на разборе купил и ты победитель!

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