Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora 21

Lada Priora возит главу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть 1524, расположенную в уезде Синдо рядом с китайской границей, на заднем сиденье легкового автомобиля, сообщили Автоновости дня. Предположительно, руководитель КНДР приехал на российской LADA Priora.

Несмотря на то, что машину удалось запечатлеть только частично, распознать ее основные черты оказалось совсем несложно. На принадлежность к LADA Priora указывают заводские легкосплавные колесные диски и темно-зеленый цвет, входивший в цветовую гамму популярной на российском рынке модели.

Сейчас экспорт автомобилей российской марки LADA налажен в 30 стран мира. Только в прошлом году «АвтоВАЗ» отправил за границу более 24 тысяч машин.