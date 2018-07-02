Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora
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Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora
Июль 02 21:01 2018

Lada Priora возит главу КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть 1524, расположенную в уезде Синдо рядом с китайской границей, на заднем сиденье легкового автомобиля, сообщили Автоновости дня. Предположительно, руководитель КНДР приехал на российской LADA Priora.

Ким Чен ЫН отдал предпочтение Lada Priora

Несмотря на то, что машину удалось запечатлеть только частично, распознать ее основные черты оказалось совсем несложно. На принадлежность к LADA Priora указывают заводские легкосплавные колесные диски и темно-зеленый цвет, входивший в цветовую гамму популярной на российском рынке модели.

Сейчас экспорт автомобилей российской марки LADA налажен в 30 стран мира. Только в прошлом году «АвтоВАЗ» отправил за границу более 24 тысяч машин.

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Lada PrioraКим Чен ЫнКНДР
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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