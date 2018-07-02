Более 670 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия 10

Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тысяч транспортных средств

Свыше 671 тыс. автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по мосту через Керченский пролив в обе стороны — в Крым и на Тамань — с момента открытия движения, сообщает в понедельник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора, осуществляющее оперативное управление транспортным переходом.

По данным ведомства, в июне по Крымскому мосту проехали почти 459 тыс. автомобилей: 247 тыс. — в направлении Крыма и 210 тыс. — в сторону Тамани — говорит Интерфакс.

Крымский мост протяженностью 19 километров стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда — в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту — участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки.