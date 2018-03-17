Hyundai представляет Чемпионскую серию FIFA 2018 12

«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о начале поставок моделей Solaris, Elantra, Creta и Tucson специальной серии в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Официальный старт продаж автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом в 20 000 штук, начнется 1 апреля 2018 года.

Автомобили Чемпионской серии отмечены эмблемой FIFA 2018 и дополняются особыми аксессуарами — эксклюзивными ковриками и официальным футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля. Элегантный седан Elantra и кроссовер Tucson специальной серии представлены во всех комплектациях. Также в состав Чемпионской серии вошли бестселлер марки Hyundai Solaris (комплектации Elegance и Comfort с двигателем 1,6 л) и лидер продаж в сегменте SUV Hyundai Creta в комплектации Style.

Все автомобили Чемпионской серии участвуют в специальной программе Hyundai Finance – «5%». При покупке этих моделей в кредит через банки — партнеры Hyundai Finanсe – «Русфинанс банк» и «Сетелем банк» — клиенты смогут воспользоваться ставкой 5% при первоначальном взносе от 30% от суммы покупки. Специальная программа Hyundai Finance представлена во всех официальных дилерских центрах Hyundai, отличается сниженной процентной ставкой и быстрым принятием решения о выдаче кредита. Кредитный договор оформляется в рублях сроком на 36 месяцев.