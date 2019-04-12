Поклонников “Аватара” ждет новое шоу от Skoda Auto и Cirque du Solei

Этой весной Cirque du Soleil покажет в России новое шоу под названием «ТОРУК – Первый полет».

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет шоу «ТОРУК – Первый полет», вдохновленное известным блокбастером режиссера Дэвида Кэмерона «Аватар». Это уже вторая постановка цирка, знаменитого своей фантастической акробатикой, отточенной хореографией и потрясающими сценическими образами, которая пройдет в России в рамках партнерства с чешским брендом.

По задумке режиссеров-постановщиков Мишеля Лемье и Виктора Пилона, сюжет шоу «ТОРУК – Первый полет» разворачивается вокруг истории, произошедшей на Пандоре за три тысячи лет до событий фильма.

Рассказанная ими сказка – это не только захватывающий зрителя миф о чистой душе, побеждающей любую стихию и спасающей мир от катастрофы, но и невероятно технологичная сценография, способная с помощью мультимедийного дизайна оживить придуманный Кэмероном мир.

Размах представления впечатляет: в шоу задействовано 40 проекторов, которые в общей сложности покрывают площадь в 1 800м2 – это в пять раз больше стандартного размера экрана IMAX. Кроме того, в постановке участвуют 115 персонажей, для которых Cirque du Soleil создал более 1 000 элементов костюма, включая обувь, головные уборы и ожерелья.

Зрителям представится возможность не только увидеть красочное шоу, но и поближе познакомиться с первым семейным внедорожником бренда ŠKODA KODIAQ, который будет представлен на ярком стенде марки перед центральным входом.

Этот мощный и эффектный автомобиль стал одной из самых продаваемых моделей марки, и уже многие российские клиенты по достоинству оценили его преимущества: отличную управляемость, высокий уровень безопасности, практичность и безупречные ездовые качества. Кроме того, гости стенда смогут записаться на тест-драйв и получить подарки от бренда.

Внимание к деталям, а также к чувствам и потребностям человека сближают канадский цирк и чешский автомобильный бренд. Так, в основе философии ŠKODA лежит стремление делать автомобили максимально комфортными для их владельцев. Для этого марка предлагает ряд «умных» и практичных решений Simply Clever, призванных облегчить ежедневное использование моделей.

Каждый автомобиль ŠKODA – результат кропотливой работы большого штата специалистов, которые стремятся создать настоящий шедевр, заботясь о будущем владельце и его семье.

Так же устроено и каждое представление Cirque du Soleil: реализация ярких и запоминающихся шоу была бы невозможна без слаженного взаимодействия всей команды, которая, добиваясь совершенства и безупречности исполнения, тщательно продумывает каждую деталь – от технологических и инженерных решений до элементов сценографии и костюмов.