Вертикальный выхлоп McLaren — это круто! (Видео)
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Вертикальный выхлоп McLaren — это круто! (Видео)
Июнь 30 17:05 2018

Компания McLaren опубликовала промо-ролик суперкара 600LT.

В нем можно увидеть работу одной из особенностей модели – «вертикальной» выпускной системы, выполненной в стиле гиперкара Senna.

Новая модель британской марки дебютировала в четверг, 28 июня. Суперкар входит в семейство Long Tail – это название впервые было использовано в 1997-м для гоночного купе F1 GTR, а сейчас его можно встретить на облегченных и «заряженных» дорожных автомобилях McLaren.

Суперкар по сравнению с купе McLaren 570S, на базе которого он построен, стал на 74 миллиметра длиннее и на 96 килограммов легче. Новинка оснащена 3,8-литровой битурбо «восьмеркой», форсированной с 570 до 600 сил, особыми шинами, карбоновыми элементами обвеса кузова и углепластиковыми «ковшами», которые можно встретить на гиперкаре McLaren P1, уже снятом с производства.

Тираж суперкара ограничат. Машина будет выпускаться в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года —  пишет Motor.

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  Article "tagged" as:
600LTMcLarenвертикальный выхлоп
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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