Новый кроссовер Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии‍
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Новый кроссовер Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии‍
Июнь 30 11:02 2018

Новый полноразмерный кроссовер Mazda CX-8 перестал быть японским эксклюзивом

Сегодня компания Mazda объявила старт продаж модели в Австралии, а до конца года он выйдет и в Китае — сообщают Автоновости дня.

Первая публичная премьера Mazda CX-8 состоялась в прошлом году на международном автосалоне в Токио. Еще тогда многие эксперты предполагали, что он станет эксклюзивной моделью и будет продаваться лишь в Японии, но сейчас стало ясно, насколько сильно они ошибались. В модельном ряду японской марки кроссовер, ввиду весьма внушительных габаритов, встанет на ступень ниже «старшего» CX-9.

Австралийскую версию кроссовера оснастили 2,2-литровым 190-сильным турбодизельным мотором SkyActiv-D и 6-ступенчатым «автоматом», дополнением которых выступают передний или полный привод, доступные на выбор в зависимости от комплектации. Линейка цен на новый Mazda CX-9 в Австралии начинается от 42 490 австралийских долларов, что на наши деньги эквивалентно 1 969 000 рублей.

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  Article "tagged" as:
CX-8Mazda
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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