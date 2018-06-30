Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве 8

Известные автопроизводители отказались от участия в автосалоне в 2019 году

Компании Ford и Volvo приняли решение не принимать участие в автосалоне в Женеве весной 2019 года, сообщает Коммерсант .

Шведский автопроизводитель не в первый раз отказывается от участия в международных шоу. В компании это объяснили тем, что скорректировали свою маркетинговую стратегию и предпочитают общим автосалонам собственные мероприятия для клиентов бренда.

Американская марка, комментируя отказ от шоу в Женеве в следующем году, отметила, что дата проведения автосалона не совпадает с графиком премьер Ford. В компании приняли решение не тратить зря деньги на участие в шоу и вместо этого весной проведут собственное мероприятие, посвящённое электрифицированным моделям.

Напомним, ранее Ford, как и ряд других марок, также отказался от участия в автосалоне в Париже осенью 2018 года.