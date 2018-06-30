Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве
8

Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве
Июнь 30 07:04 2018

Известные автопроизводители отказались от участия в автосалоне в 2019 году

Компании Ford и Volvo приняли решение не принимать участие в автосалоне в Женеве весной 2019 года, сообщает Коммерсант.

Шведский автопроизводитель не в первый раз отказывается от участия в международных шоу. В компании это объяснили тем, что скорректировали свою маркетинговую стратегию и предпочитают общим автосалонам собственные мероприятия для клиентов бренда.

Американская марка, комментируя отказ от шоу в Женеве в следующем году, отметила, что дата проведения автосалона не совпадает с графиком премьер Ford. В компании приняли решение не тратить зря деньги на участие в шоу и вместо этого весной проведут собственное мероприятие, посвящённое электрифицированным моделям.

Напомним, ранее Ford, как и ряд других марок, также отказался от участия в автосалоне в Париже осенью 2018 года.

На тему:
  Article "tagged" as:
FordVolvoАвтосалонЖенева
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Как почистить вредные выбросы

Как почистить вредные выбросы 0

В России наладят производство пикапа Isuzu D-Max

В России наладят производство пикапа Isuzu D-Max 1

Cayenne запретили в Швейцарии

Cayenne запретили в Швейцарии 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.