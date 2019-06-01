Lamborghini Miura P400, принадлежавший Литтл Тони, принял участие в конкурсе элегантности

Суперкар Lamborghini Miura P400 S 1971 года стал специальным участником на конкурсе элегантности (Concorso d’Eleganza of Villa d’Este 2019)

На Вилле д’Эсте состоялся престижный конкурс элегантности (Concorso d’Eleganza of Villa d’Este 2019). Специальным участником мероприятия стал суперкар Lamborghini Miura P400 S 1971 года, принадлежавший одному из самых популярных итальянских певцов 60-х Литтл Тони.

Будучи большим энтузиастом спортивных автомобилей, он приобрел три Miura – одна из моделей в синем цвете Azzurro Mexico с интерьером черного цвета была номинирована в категории «Автомобили звезд мира музыки» (Baby You Can Drive My Car: Cars of the Music Stars).

В настоящее время спорткар сертифицирован Lamborghini Polo Storico и принадлежит итальянскому коллекционеру. 2 марта 1971 года модель P400 S была доставлена в Республику Сан-Марино покупателю Антонио Сиаччи (Antonio Ciacci), более известному широкой публике под сценическим псевдонимом Литтл Тони.

Хотя певец родился в Тиволи (провинция Рим), официально он всегда являлся гражданином Сан-Марино. Однако в мае 1973 года спорткар Miura P400 S был зарегистрирован в Италии и получил римские номерные знаки.

Суперкар прошел полную реставрацию при поддержке подразделения Polo Storico, которое предоставило заводские спецификации автомобиля из архива и методологию проведения реконструкции.

Благодаря этому получилось добиться не только безупречного внешнего вида, но и организовать этапы работ в соответствии с производством тех времен. Подразделение Polo Storico также выделило оригинальные запасные части, необходимые для завершения работ и максимально точного воспроизведения исторической модели.

После завершения реставрации суперкар прошел сертификацию Polo Storico. Модель Miura P400 S представляет ценность не только из-за знаменитого первого владельца автомобиля, но и оригинального цвета кузова Azzurro Mexico, в который окрашены всего лишь шести суперкаров в мире.



Подразделение Lamborghini Polo Storico было создано c целью сохранения исторического наследия компании из Сант-Агата-Болоньезе.

Направлениями деятельности подразделения являются восстановление и сертификация суперкаров Lamborghini, произведенных до 2001 года. Polo Storico занимается восстановлением запасных частей для классических моделей Lamborghini.

Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров.

Кроме того, в зону ответственности Polo Storico входит управление архивом, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить их подлинность.