Lamborghini Miura P400, принадлежавший Литтл Тони, принял участие в конкурсе элегантности

На Вилле д’Эсте состоялся престижный конкурс элегантности (Concorso d’Eleganza of Villa d’Este 2019). Специальным участником мероприятия стал суперкар Lamborghini Miura P400 S 1971 года, принадлежавший одному из самых популярных итальянских певцов 60-х Литтл Тони.
Будучи большим энтузиастом спортивных автомобилей, он приобрел три Miura – одна из моделей в синем цвете Azzurro Mexico с интерьером черного цвета была номинирована в категории «Автомобили звезд мира музыки» (Baby You Can Drive My Car: Cars of the Music Stars).
В настоящее время спорткар сертифицирован Lamborghini Polo Storico и принадлежит итальянскому коллекционеру. 2 марта 1971 года модель P400 S была доставлена в Республику Сан-Марино покупателю Антонио Сиаччи (Antonio Ciacci), более известному широкой публике под сценическим псевдонимом Литтл Тони.
Хотя певец родился в Тиволи (провинция Рим), официально он всегда являлся гражданином Сан-Марино. Однако в мае 1973 года спорткар Miura P400 S был зарегистрирован в Италии и получил римские номерные знаки.
Суперкар прошел полную реставрацию при поддержке подразделения Polo Storico, которое предоставило заводские спецификации автомобиля из архива и методологию проведения реконструкции.
Благодаря этому получилось добиться не только безупречного внешнего вида, но и организовать этапы работ в соответствии с производством тех времен. Подразделение Polo Storico также выделило оригинальные запасные части, необходимые для завершения работ и максимально точного воспроизведения исторической модели.
После завершения реставрации суперкар прошел сертификацию Polo Storico. Модель Miura P400 S представляет ценность не только из-за знаменитого первого владельца автомобиля, но и оригинального цвета кузова Azzurro Mexico, в который окрашены всего лишь шести суперкаров в мире.
Подразделение Lamborghini Polo Storico было создано c целью сохранения исторического наследия компании из Сант-Агата-Болоньезе.
Направлениями деятельности подразделения являются восстановление и сертификация суперкаров Lamborghini, произведенных до 2001 года. Polo Storico занимается восстановлением запасных частей для классических моделей Lamborghini.
Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров.
Кроме того, в зону ответственности Polo Storico входит управление архивом, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить их подлинность.
C 2014 года www.amsrus.ru