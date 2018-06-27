Renault: первый тизер мировой премьеры ММАС 2018 10

Группа Renault представляет первый тизер мировой премьеры Московского международного автосалона 2018

Группа Renault представляет первое тизерное изображение совершенно новой глобальной модели – кроссовера C-сегмента. Благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций, новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет настоящим прорывом для российского рынка SUV, усилив лидерство Renault Россия в этом перспективном, быстрорастущем сегменте.

Запуск этой революционной глобальной модели открывает новую страницу в истории не только компании Renault Россия, но и бренда Renault на других стратегически важных рынках. Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault.

Новый кроссовер будет поставлен на конвейер Московского завода Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов.

Мировая премьера шоукара новой модели состоится на Московском международном автосалоне 2018. Подробная информация о производстве и технических характеристиках будет анонсирована в рамках серии мероприятий по запуску модели.