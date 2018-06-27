Renault: первый тизер мировой премьеры ММАС 2018
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Renault: первый тизер мировой премьеры ММАС 2018
Июнь 27 16:07 2018

Группа Renault представляет первый тизер мировой премьеры Московского международного автосалона 2018

Группа Renault представляет первое тизерное изображение совершенно новой глобальной модели – кроссовера C-сегмента. Благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций, новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет настоящим прорывом для российского рынка SUV, усилив лидерство Renault Россия в этом перспективном, быстрорастущем сегменте.

Запуск этой революционной глобальной модели открывает новую страницу в истории не только компании Renault Россия, но и бренда Renault на других стратегически важных рынках. Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault.

Новый кроссовер будет поставлен на конвейер Московского завода Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов.

Мировая премьера шоукара новой модели состоится на Московском международном автосалоне 2018. Подробная информация о производстве и технических характеристиках будет анонсирована в рамках серии мероприятий по запуску модели.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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