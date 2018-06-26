На улицах Москвы появился велопатруль ЦОДД 35

Служба работает в тестовом режиме в пределах Бульварного кольца.

Представитель Центра организации дорожного движения Егор Чернов сообщил, что велопатруль будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. В рабочей сумке у сотрудника есть комплект для ремонта велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель.

По задумке ЦОДД, такой патруль будет быстро оформлять мелкие ДТП и помогать освобождать проезжую часть от машин, а также следить за состоянием дорожных знаков и светофоров. Велопатруль сможет фиксировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велополосе.

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