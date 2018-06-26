На улицах Москвы появился велопатруль ЦОДД
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На улицах Москвы появился велопатруль ЦОДД
Июнь 26 08:00 2018

Служба работает в тестовом режиме в пределах Бульварного кольца.

Представитель Центра организации дорожного движения Егор Чернов сообщил, что велопатруль будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. В рабочей сумке у сотрудника есть комплект для ремонта велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель.

По задумке ЦОДД, такой патруль будет быстро оформлять мелкие ДТП и помогать освобождать проезжую часть от машин, а также следить за состоянием дорожных знаков и светофоров. Велопатруль сможет фиксировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велополосе.

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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Den Spartak-Kalinow
    Июнь 26, 10:28 #1 Den Spartak-Kalinow

    А самокатопатруль?скоро лядь постановка на учет,налоги ,штрафы по видеофиксации и погони

  2. Oleg Vavilov
    Июнь 26, 10:43 #2 Oleg Vavilov

    Ещё одни пидорасы на нашу голову

  3. Павел Сенькин
    Июнь 26, 10:55 #3 Павел Сенькин

    Скорее бы снег!

  4. Vitaly Devyatko
    Июнь 26, 11:14 #4 Vitaly Devyatko

    Помогать они, конечно же, не будут. А вот «фиксировать» втихаря — да.

  5. Natalya Dikareva
    Июнь 26, 15:03 #5 Natalya Dikareva

    Еще одни потенциальные виновники и провокаторы ДТП. Сегодня уже одного такого виляющего из крайнего левого в крайний правый видела, потом по такой же траектории обратно

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