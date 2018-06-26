На улицах Москвы появился велопатруль ЦОДД

Представитель Центра организации дорожного движения Егор Чернов сообщил, что велопатруль будет помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. В рабочей сумке у сотрудника есть комплект для ремонта велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель.
По задумке ЦОДД, такой патруль будет быстро оформлять мелкие ДТП и помогать освобождать проезжую часть от машин, а также следить за состоянием дорожных знаков и светофоров. Велопатруль сможет фиксировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велополосе.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
А самокатопатруль?скоро лядь постановка на учет,налоги ,штрафы по видеофиксации и погони
Ещё одни пидорасы на нашу голову
Скорее бы снег!
Помогать они, конечно же, не будут. А вот «фиксировать» втихаря — да.
Еще одни потенциальные виновники и провокаторы ДТП. Сегодня уже одного такого виляющего из крайнего левого в крайний правый видела, потом по такой же траектории обратно
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