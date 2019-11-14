Тест-драйв Chevrolet Traverse – незаурядный американский сухопутный крейсер

Тест-драйв Chevrolet Traverse – незаурядный американский сухопутный крейсер
Ноябрь 14 15:11 2019

Именно на Tahoe и Traverse нам посчастливилось познакомиться с уральским многообразием антропогенного наследия советского «человека разумного».

Согласитесь, логично?! – Не в нежную же тундру ехать на брутальных американских бегемотах?

А немногим ранее нам удалось отдельно протестировать Chevrolet Traverse в зимних условиях европейской части России. Конечно, Traverse более интеллигентен в сравнении с Tahoe. Но от этого не менее внушителен.

Chevrolet Traverse 2019 зима

Элементы дизайна, к примеру: вызывающе просторное имя модели на борту (новый фирменный элемент дизайна от Chevrolet), внешние формы и уж тем более внутреннее пространство – размашисто заявляют о амбициях автомобиля и его владельца. И он не радикальный консерватор, но придерживается традиционных ценностей: свобода, личное пространство, сила и уверенность.

Первое поколение Traverse в 2008 году появилось гадким утенком так и не вылупившемся из яйца. Хотя я и зарекался, но этот дизайн трудно назвать симпатичным. Даже на 2008 год и даже на 2000 и на 1995 тоже. Еще более округлившаяся внешность Каптивы с крайне невнятной кормой.

Chevrolet Traverse первого поколения Выпускается: (2008 — настоящее время (в Северной Америке) 2011 — настоящее время (в Южной Америке)

Были у первого поколения рестайлы, фейслифты, замена фонарей – все косметические и внутренние метания и переработки не спасали: автомобиль получился «серым» и, что называется: «на любителя». Менялись: внешность, фонари, перерабатывалась коробка, мультимедийный пакет, добавлялись usb порты и прочие техномелочи. И постоянный прогресс поддерживал спрос на уровне.

Продажи Traverse в США

Продажи Traverse в США по 2018 год

Продажи в США показывали, что Traverse не догнал предшественника (TrailBlazer) даже на половину. Вроде обошел прямых отечественных конкурентов, но тут же не дают расслабится японцы и корейцы. Хотя и сравнивать абсолютные цифры по рынку США тоже не очень этично – число конкурентов увеличилось кратно. Да и GM размыл автомобиль по рынку – наштамповав аналогов: Buick Enclave, Saturn Outlook, GMC Acadia.

И вот второе поколение от 2017 года получило достойную огранку. Аннулирован и забыт яйцедизайн. Автомобиль приобрел более классические бизоно-американские черты с умеренной долей авангардизма сконцентрированного в задней части кузова, которая полностью повторяет американского близнеца – GMC Acadia. Они, вместе с Enclave, XT5, новым Chevrolet Blazer (…и XT6 на подходе) делят одну платформу от GM: C1XX.

Кстати, если суммировать продажи – GM обставила конкурентов в этом форм-факторе безоговорочно, стратегия размытия продукта по рынку сработала.

GMC Acadia

Buick Enclave 2019 год

Cadillac XT5 Luxury

Chevrolet Blazer 2019

Chevrolet Traverse 2019 зима

В итоге какие обновки в арсенале у Traverse, кроме радующего глаз дизайна? Колесные арки, защита порогов, более выразительная решетка радиатора, чуть больше ширины и длины при всё тех же 2 тоннах веса.

Электропривод багажной двери: модно – бесконтактно; информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink со стандартными Apple CarPlay и Android Auto с подключением 4G и Wi-Fi, но нечитающая RDS; складывающееся сиденья 60/40 и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Отдельный аттракцион – на зеркало заднего вида выведена камера заднего вида. Забавно, но для чего это сделано и в чем преимущество до конца не ясно.

Кстати, за дисплеем на центральной консоли скрыт потайной отсек «для… ценных вещей, наверное». Не многие автопроизводители могут похвастаться такими «сюрпризами».

Продажи Chevrolet Traverse в России

Марка Модель2007200820092010201120122013201420152016201720189 мес. 2019
CHEVROLET TRAVERSE223214
VOLKSWAGEN TERAMONT14771816
MAZDA CX-95960116915762867422912130416181361
KIA MOHAVE610566098513347595472615527011154533
HONDA PILOT101080193216185021416163812599379265413175
FORD EXPLORER9179458186747819454836430416491457245436892438
NISSAN MURANO2330175714282808488761754381413315241594269332902389
TOYOTA HIGHLANDER7391367589111108973271323333193697821139669

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

Вообще надо понимать, что Traverse наследник минивэна – он очень просторный. Не чересчур просторный, а очень просторный. В салоне действительно много места. К примеру, второй ряд пассажирских капитанских кресел может россиянину показаться даже избыточным, но это правда удобно – хотя бы тебя никто не пихает в локоть. У тебя персональная дверь, окно и два персональных подлокотника с достаточным пространством впереди и позади тебя.

Chevrolet Traverse 2019 зима

Объем багажного отделения максимальный: 2781 л.

Кстати, для водителя, при росте в 182 сантиметра Traverse наиудобнейший, в плане посадки, автомобиль. Просто падаешь в кресло не сгибая ног и не подпрыгивая на подножке.

На третьем ряду едут дети? На остановке они легко выйдут через пространство между кресел второго ряда. Хотя и взрослый человек тоже проскользнет на 3 ряд между сиденьями. Вот только откровенно не хватает мобильного столика между креслами – в дальних поездках был бы незаменимым аксессуаром.Chevrolet Traverse 2019 зима

Двигатель в России один: LFY (V6 3,564 см3. 318 л. с. при 6800 об/мин. 360 Нм при 5500 об/мин.) По сути, это LFX 2012 года с измененной подачей воздуха и бесцельной системой старт-стоп. С 2012 года он устанавливался на: Cadillac ATS, CTS, SRX, XTS, Chevrolet Camaro, Caprice PPV, Colorado, Impala, Corvette C8 и т. д.

24-клапанный V-образный (60°) алюминиевый двигатель с последовательным многоточечным впрыском топлива (MPI), беспрерывной системой контроля сдвига фаз газораспределения (VVT), электронным дросселем, двойными датчиками контроля детонации и т. п. был разработан той же международной командой, которая разработала семейство Ecotec.

Не понравилось:

– В РФ нет комплектации High Country с датчиками дождя, системой регулировки дальнего света IntelliBeam, предупреждении о фронтальном столкновении и предупреждение о выходе из полосы движения, адаптивный круиз-контроль с экстренным торможением, панорамным люком SkyScape и т. п.;
– нерегулируемая подвеска;
– цена могла бы быть и ниже, но нет “локализации”. В США цена на Traverse начинается от 1,9 млн. рублей.

LFY это «современная аранжировка» (3-я инкарнация, 3-его поколения) двигателя семейства GM High Feature. Недостатков критичных, даже в сети не нашел – он прекрасен в работе. В брутальной челябинской области с условно «хорошими дорогами» показал себя не хуже Ecotec 3 от Tahoe. В обслуживании LFY известный – у любых приличных мастеров удивления не вызовет.

Подвеска Chevrolet Traverse вальяжна, мягка. Впереди – McPherson, сзади – многорычажка: фрегат с умеренным креном раскачивается на волнах. Но эта лишняя мягкость органична размеру и комфортности Traverse. На задних рядах в Traverse существенно комфортнее чем в Tahoe. Гребенку частично глотают покрышки, крупные ямы доедает подвеска.Chevrolet Traverse 2019

Управляется Traverse на удивление легко: в московских дворах, на парковках на загородных шоссе. Вообще Traverse задумывался в GM как облегченная, экономичная альтернатива Tahoe с похожими задачами по буксировке, но в России Traverse потерял отсек для фаркопа – при получении ОТТС туда велено было воткнуть ПТФ – так что: при желании придется «извернуться».Chevrolet Traverse 2019 зима

У трансмиссии есть несколько специальных режимов. Автоматический полный привода включается шайбой: «передний привод», «полный привод», «полный привод – зима», «внедорожный режим полного привода». При включении одного из режимов полного привода, раздатка сначала жестко подключает задний вал, а потом фрикционная муфта заднего моста довершает досыл крутящего момента к задней оси.

Понравилось:

– Вместительность (особенно 3 ряд);
– комфортность;
– расход топлива.

Но по факту, при попытке съехать с дороги SUV бесперспективно уткнулся в снег носом. Конечно, побочные факторы: резина, давление в шинах, клиренс и прочее, но это не вездеход – без иллюзий.

Итого – кому это все? Апгрейд гаража после компактных кроссоверов (Sportage вам мал) – самое оно. Если у вас нет боязни массивных автомобилей, любовь к пространству, комфорту и американскому пониманию автомобиля – это ваше.

На тему:

Review Summary

4.6 out of 5
Двигатель
4 out of 5
Коробка (трансмиссия)
3.2 out of 5
Подвеска
4.7 out of 5
Тормоза
3 out of 5
Мультимедиа
2.8 out of 5
Ассистенты водителя
4.1 out of 5
Эргономика управления
4.7 out of 5
Экстерьер
4.7 out of 5
Интерьер
4.6 out of 5
Комфорт
4.6 out of 5
Управляемость
4.5 out of 5
Безопасность
4.15 Good 4.15 out of 5
  Article "tagged" as:
ChevroletTraverse
  Категории:
слайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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