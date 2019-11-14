Тест-драйв Chevrolet Traverse – незаурядный американский сухопутный крейсер

Именно на Tahoe и Traverse нам посчастливилось познакомиться с уральским многообразием антропогенного наследия советского «человека разумного».

Согласитесь, логично?! – Не в нежную же тундру ехать на брутальных американских бегемотах?

А немногим ранее нам удалось отдельно протестировать Chevrolet Traverse в зимних условиях европейской части России. Конечно, Traverse более интеллигентен в сравнении с Tahoe. Но от этого не менее внушителен.

Элементы дизайна, к примеру: вызывающе просторное имя модели на борту (новый фирменный элемент дизайна от Chevrolet), внешние формы и уж тем более внутреннее пространство – размашисто заявляют о амбициях автомобиля и его владельца. И он не радикальный консерватор, но придерживается традиционных ценностей: свобода, личное пространство, сила и уверенность.

Первое поколение Traverse в 2008 году появилось гадким утенком так и не вылупившемся из яйца. Хотя я и зарекался, но этот дизайн трудно назвать симпатичным. Даже на 2008 год и даже на 2000 и на 1995 тоже. Еще более округлившаяся внешность Каптивы с крайне невнятной кормой.

Были у первого поколения рестайлы, фейслифты, замена фонарей – все косметические и внутренние метания и переработки не спасали: автомобиль получился «серым» и, что называется: «на любителя». Менялись: внешность, фонари, перерабатывалась коробка, мультимедийный пакет, добавлялись usb порты и прочие техномелочи. И постоянный прогресс поддерживал спрос на уровне.

Продажи в США показывали, что Traverse не догнал предшественника (TrailBlazer) даже на половину. Вроде обошел прямых отечественных конкурентов, но тут же не дают расслабится японцы и корейцы. Хотя и сравнивать абсолютные цифры по рынку США тоже не очень этично – число конкурентов увеличилось кратно. Да и GM размыл автомобиль по рынку – наштамповав аналогов: Buick Enclave, Saturn Outlook, GMC Acadia.

И вот второе поколение от 2017 года получило достойную огранку. Аннулирован и забыт яйцедизайн. Автомобиль приобрел более классические бизоно-американские черты с умеренной долей авангардизма сконцентрированного в задней части кузова, которая полностью повторяет американского близнеца – GMC Acadia. Они, вместе с Enclave, XT5, новым Chevrolet Blazer (…и XT6 на подходе) делят одну платформу от GM: C1XX.

Кстати, если суммировать продажи – GM обставила конкурентов в этом форм-факторе безоговорочно, стратегия размытия продукта по рынку сработала.

В итоге какие обновки в арсенале у Traverse, кроме радующего глаз дизайна? Колесные арки, защита порогов, более выразительная решетка радиатора, чуть больше ширины и длины при всё тех же 2 тоннах веса.

Электропривод багажной двери: модно – бесконтактно; информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink со стандартными Apple CarPlay и Android Auto с подключением 4G и Wi-Fi, но нечитающая RDS; складывающееся сиденья 60/40 и бесключевой доступ с кнопкой запуска.

Отдельный аттракцион – на зеркало заднего вида выведена камера заднего вида. Забавно, но для чего это сделано и в чем преимущество до конца не ясно.

Кстати, за дисплеем на центральной консоли скрыт потайной отсек «для… ценных вещей, наверное». Не многие автопроизводители могут похвастаться такими «сюрпризами».

Продажи Chevrolet Traverse в России

Марка Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019 CHEVROLET TRAVERSE 223 214 VOLKSWAGEN TERAMONT 1477 1816 MAZDA CX-9 59 601 1691 57 6 28 674 229 12 1 304 1618 1361 KIA MOHAVE 6 105 660 985 1334 759 547 261 552 701 1154 533 HONDA PILOT 10 1080 1932 1618 502 1416 1638 1259 93 79 265 413 175 FORD EXPLORER 917 945 818 67 478 1945 4836 4304 1649 1457 2454 3689 2438 NISSAN MURANO 2330 1757 1428 2808 4887 6175 4381 4133 1524 1594 2693 3290 2389 TOYOTA HIGHLANDER 7 39 13 675 8911 11089 7327 13233 3319 369 782 1139 669

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

Вообще надо понимать, что Traverse наследник минивэна – он очень просторный. Не чересчур просторный, а очень просторный. В салоне действительно много места. К примеру, второй ряд пассажирских капитанских кресел может россиянину показаться даже избыточным, но это правда удобно – хотя бы тебя никто не пихает в локоть. У тебя персональная дверь, окно и два персональных подлокотника с достаточным пространством впереди и позади тебя.

Кстати, для водителя, при росте в 182 сантиметра Traverse наиудобнейший, в плане посадки, автомобиль. Просто падаешь в кресло не сгибая ног и не подпрыгивая на подножке.

На третьем ряду едут дети? На остановке они легко выйдут через пространство между кресел второго ряда. Хотя и взрослый человек тоже проскользнет на 3 ряд между сиденьями. Вот только откровенно не хватает мобильного столика между креслами – в дальних поездках был бы незаменимым аксессуаром.

Двигатель в России один: LFY (V6 3,564 см3. 318 л. с. при 6800 об/мин. 360 Нм при 5500 об/мин.) По сути, это LFX 2012 года с измененной подачей воздуха и бесцельной системой старт-стоп. С 2012 года он устанавливался на: Cadillac ATS, CTS, SRX, XTS, Chevrolet Camaro, Caprice PPV, Colorado, Impala, Corvette C8 и т. д.

24-клапанный V-образный (60°) алюминиевый двигатель с последовательным многоточечным впрыском топлива (MPI), беспрерывной системой контроля сдвига фаз газораспределения (VVT), электронным дросселем, двойными датчиками контроля детонации и т. п. был разработан той же международной командой, которая разработала семейство Ecotec.

Не понравилось:

– В РФ нет комплектации High Country с датчиками дождя, системой регулировки дальнего света IntelliBeam, предупреждении о фронтальном столкновении и предупреждение о выходе из полосы движения, адаптивный круиз-контроль с экстренным торможением, панорамным люком SkyScape и т. п.;

– нерегулируемая подвеска;

– цена могла бы быть и ниже, но нет “локализации”. В США цена на Traverse начинается от 1,9 млн. рублей.

LFY это «современная аранжировка» (3-я инкарнация, 3-его поколения) двигателя семейства GM High Feature. Недостатков критичных, даже в сети не нашел – он прекрасен в работе. В брутальной челябинской области с условно «хорошими дорогами» показал себя не хуже Ecotec 3 от Tahoe. В обслуживании LFY известный – у любых приличных мастеров удивления не вызовет.

Подвеска Chevrolet Traverse вальяжна, мягка. Впереди – McPherson, сзади – многорычажка: фрегат с умеренным креном раскачивается на волнах. Но эта лишняя мягкость органична размеру и комфортности Traverse. На задних рядах в Traverse существенно комфортнее чем в Tahoe. Гребенку частично глотают покрышки, крупные ямы доедает подвеска.

Управляется Traverse на удивление легко: в московских дворах, на парковках на загородных шоссе. Вообще Traverse задумывался в GM как облегченная, экономичная альтернатива Tahoe с похожими задачами по буксировке, но в России Traverse потерял отсек для фаркопа – при получении ОТТС туда велено было воткнуть ПТФ – так что: при желании придется «извернуться».

У трансмиссии есть несколько специальных режимов. Автоматический полный привода включается шайбой: «передний привод», «полный привод», «полный привод – зима», «внедорожный режим полного привода». При включении одного из режимов полного привода, раздатка сначала жестко подключает задний вал, а потом фрикционная муфта заднего моста довершает досыл крутящего момента к задней оси.

Понравилось:

– Вместительность (особенно 3 ряд);

– комфортность;

– расход топлива.

Но по факту, при попытке съехать с дороги SUV бесперспективно уткнулся в снег носом. Конечно, побочные факторы: резина, давление в шинах, клиренс и прочее, но это не вездеход – без иллюзий.

Итого – кому это все? Апгрейд гаража после компактных кроссоверов (Sportage вам мал) – самое оно. Если у вас нет боязни массивных автомобилей, любовь к пространству, комфорту и американскому пониманию автомобиля – это ваше.