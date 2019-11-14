Тест-драйв Chevrolet Traverse – незаурядный американский сухопутный крейсер

Согласитесь, логично?! – Не в нежную же тундру ехать на брутальных американских бегемотах?
А немногим ранее нам удалось отдельно протестировать Chevrolet Traverse в зимних условиях европейской части России. Конечно, Traverse более интеллигентен в сравнении с Tahoe. Но от этого не менее внушителен.
Элементы дизайна, к примеру: вызывающе просторное имя модели на борту (новый фирменный элемент дизайна от Chevrolet), внешние формы и уж тем более внутреннее пространство – размашисто заявляют о амбициях автомобиля и его владельца. И он не радикальный консерватор, но придерживается традиционных ценностей: свобода, личное пространство, сила и уверенность.
Первое поколение Traverse в 2008 году появилось гадким утенком так и не вылупившемся из яйца. Хотя я и зарекался, но этот дизайн трудно назвать симпатичным. Даже на 2008 год и даже на 2000 и на 1995 тоже. Еще более округлившаяся внешность Каптивы с крайне невнятной кормой.
Chevrolet Traverse первого поколения Выпускается: (2008 — настоящее время (в Северной Америке) 2011 — настоящее время (в Южной Америке)
Были у первого поколения рестайлы, фейслифты, замена фонарей – все косметические и внутренние метания и переработки не спасали: автомобиль получился «серым» и, что называется: «на любителя». Менялись: внешность, фонари, перерабатывалась коробка, мультимедийный пакет, добавлялись usb порты и прочие техномелочи. И постоянный прогресс поддерживал спрос на уровне.
Продажи Traverse в США по 2018 год
Продажи в США показывали, что Traverse не догнал предшественника (TrailBlazer) даже на половину. Вроде обошел прямых отечественных конкурентов, но тут же не дают расслабится японцы и корейцы. Хотя и сравнивать абсолютные цифры по рынку США тоже не очень этично – число конкурентов увеличилось кратно. Да и GM размыл автомобиль по рынку – наштамповав аналогов: Buick Enclave, Saturn Outlook, GMC Acadia.
И вот второе поколение от 2017 года получило достойную огранку. Аннулирован и забыт яйцедизайн. Автомобиль приобрел более классические бизоно-американские черты с умеренной долей авангардизма сконцентрированного в задней части кузова, которая полностью повторяет американского близнеца – GMC Acadia. Они, вместе с Enclave, XT5, новым Chevrolet Blazer (…и XT6 на подходе) делят одну платформу от GM: C1XX.
Кстати, если суммировать продажи – GM обставила конкурентов в этом форм-факторе безоговорочно, стратегия размытия продукта по рынку сработала.
GMC Acadia
Buick Enclave 2019 год
Cadillac XT5 Luxury
Chevrolet Blazer 2019
В итоге какие обновки в арсенале у Traverse, кроме радующего глаз дизайна? Колесные арки, защита порогов, более выразительная решетка радиатора, чуть больше ширины и длины при всё тех же 2 тоннах веса.
Электропривод багажной двери: модно – бесконтактно; информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink со стандартными Apple CarPlay и Android Auto с подключением 4G и Wi-Fi, но нечитающая RDS; складывающееся сиденья 60/40 и бесключевой доступ с кнопкой запуска.
Отдельный аттракцион – на зеркало заднего вида выведена камера заднего вида. Забавно, но для чего это сделано и в чем преимущество до конца не ясно.
View this post on Instagram Владельцы #Chevrolet #Traverse хранят в этом сейфе ценностиA post shared by AMSRUS (@amsrus) on Nov 13, 2019 at 1:20pm PST
Владельцы #Chevrolet #Traverse хранят в этом сейфе ценности
A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Nov 13, 2019 at 1:20pm PST
Кстати, за дисплеем на центральной консоли скрыт потайной отсек «для… ценных вещей, наверное». Не многие автопроизводители могут похвастаться такими «сюрпризами».
Источник статистических данных: АВТОСТАТ
Вообще надо понимать, что Traverse наследник минивэна – он очень просторный. Не чересчур просторный, а очень просторный. В салоне действительно много места. К примеру, второй ряд пассажирских капитанских кресел может россиянину показаться даже избыточным, но это правда удобно – хотя бы тебя никто не пихает в локоть. У тебя персональная дверь, окно и два персональных подлокотника с достаточным пространством впереди и позади тебя.
Объем багажного отделения максимальный: 2781 л.
Кстати, для водителя, при росте в 182 сантиметра Traverse наиудобнейший, в плане посадки, автомобиль. Просто падаешь в кресло не сгибая ног и не подпрыгивая на подножке.
На третьем ряду едут дети? На остановке они легко выйдут через пространство между кресел второго ряда. Хотя и взрослый человек тоже проскользнет на 3 ряд между сиденьями. Вот только откровенно не хватает мобильного столика между креслами – в дальних поездках был бы незаменимым аксессуаром.
Двигатель в России один: LFY (V6 3,564 см3. 318 л. с. при 6800 об/мин. 360 Нм при 5500 об/мин.) По сути, это LFX 2012 года с измененной подачей воздуха и бесцельной системой старт-стоп. С 2012 года он устанавливался на: Cadillac ATS, CTS, SRX, XTS, Chevrolet Camaro, Caprice PPV, Colorado, Impala, Corvette C8 и т. д.
24-клапанный V-образный (60°) алюминиевый двигатель с последовательным многоточечным впрыском топлива (MPI), беспрерывной системой контроля сдвига фаз газораспределения (VVT), электронным дросселем, двойными датчиками контроля детонации и т. п. был разработан той же международной командой, которая разработала семейство Ecotec.
– В РФ нет комплектации High Country с датчиками дождя, системой регулировки дальнего света IntelliBeam, предупреждении о фронтальном столкновении и предупреждение о выходе из полосы движения, адаптивный круиз-контроль с экстренным торможением, панорамным люком SkyScape и т. п.;
– нерегулируемая подвеска;
– цена могла бы быть и ниже, но нет “локализации”. В США цена на Traverse начинается от 1,9 млн. рублей.
LFY это «современная аранжировка» (3-я инкарнация, 3-его поколения) двигателя семейства GM High Feature. Недостатков критичных, даже в сети не нашел – он прекрасен в работе. В брутальной челябинской области с условно «хорошими дорогами» показал себя не хуже Ecotec 3 от Tahoe. В обслуживании LFY известный – у любых приличных мастеров удивления не вызовет.
Подвеска Chevrolet Traverse вальяжна, мягка. Впереди – McPherson, сзади – многорычажка: фрегат с умеренным креном раскачивается на волнах. Но эта лишняя мягкость органична размеру и комфортности Traverse. На задних рядах в Traverse существенно комфортнее чем в Tahoe. Гребенку частично глотают покрышки, крупные ямы доедает подвеска.
Управляется Traverse на удивление легко: в московских дворах, на парковках на загородных шоссе. Вообще Traverse задумывался в GM как облегченная, экономичная альтернатива Tahoe с похожими задачами по буксировке, но в России Traverse потерял отсек для фаркопа – при получении ОТТС туда велено было воткнуть ПТФ – так что: при желании придется «извернуться».
У трансмиссии есть несколько специальных режимов. Автоматический полный привода включается шайбой: «передний привод», «полный привод», «полный привод – зима», «внедорожный режим полного привода». При включении одного из режимов полного привода, раздатка сначала жестко подключает задний вал, а потом фрикционная муфта заднего моста довершает досыл крутящего момента к задней оси.
Расход топлива Chevrolet Traverse 8-13 л/100 км.
– Вместительность (особенно 3 ряд);
– комфортность;
– расход топлива.
Но по факту, при попытке съехать с дороги SUV бесперспективно уткнулся в снег носом. Конечно, побочные факторы: резина, давление в шинах, клиренс и прочее, но это не вездеход – без иллюзий.
View this post on Instagram #Chevrolet #Traverse все-же не хватает ему геометрии. А двигатель… Ммммм😋A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Feb 27, 2019 at 9:15pm PST
#Chevrolet #Traverse все-же не хватает ему геометрии. А двигатель… Ммммм😋
A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Feb 27, 2019 at 9:15pm PST
Итого – кому это все? Апгрейд гаража после компактных кроссоверов (Sportage вам мал) – самое оно. Если у вас нет боязни массивных автомобилей, любовь к пространству, комфорту и американскому пониманию автомобиля – это ваше.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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