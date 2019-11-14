В Египте начались продажи Lada Granta

В Египте начались продажи Lada Granta
Ноябрь 14 22:11 2019

Партнером АвтоВАЗа на рынке Египта выступила компания Al Amal Сo., которую с российским предприятием связывает более 20 лет сотрудничества

Lada Granta производится на заводе Al Amal в соответствии с высочайшим уровнем технологий и качества, отвечающих международному стандарту Alliance Production Way. В организации и наладке производства активно участвовали специалисты АвтоВАЗа.

«Партнерские отношения АвтоВАЗа и Al Amal Co. имеют прочную историческую основу, –  отметил Макс Миссана, управляющий директор Lada Export. – В ходе совместной работы Al Amal уже выпустила на египетский рынок различные модели Lada, и сейчас новое семейство Granta направлено ​​на максимальное удовлетворение запросов египетских потребителей. С выходом модели мы рассчитываем укрепить позиций Lada в Египте».

LADA Granta в Египте

«Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны АвтоВАЗа во всех аспектах нашей деятельности, и что особенно важно – в подготовке к запуску нового автомобиля, – подчеркнул в своем выступлении Амр Солиман, председатель и исполнительный директор Al Amal Co. – Не сомневаюсь, результаты нашего партнерства будут иметь уверенное будущее».

Автомобили уже доступны в официальной дилерской сети египетского партнера по цене от 158 000 EGP и с гарантией 2 года или пятьдесят тысяч километров.

LADA Granta в Египте

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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