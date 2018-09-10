Когда новинки компании Geely появятся в России?

Продажи Geely в России выросли в 2018 году на 4%

Продажи рестайлингового седана Geely Emgrand 7 стартуют в России в ближайшее время, а обновленного кроссовера Emgrand X7 — до конца года. Остальные новинки китайской компании, которые представлены на закрывающемся в воскресенье Московском международном автосалоне, стоит ожидать в следующем году. Об этом «РГ» рассказал первый заместитель генерального директора ООО Джили-Моторсл Чжан Шоухэ.

«Новые модели, которые мы привезли на автосалон, включая гибридный седан, будут продаваться в России со следующего года. На первом этапе мы говорим про поставки из Китая. Но рассчитываем спустя какое-то время наладить производство на заводе «Белджи» в Беларуси. Пока этот вопрос в процессе обсуждения», — сказал Чжан Шоухэ.

Напомним, речь идет о кроссовере, который сейчас носит имя Geely SX11, гибридном седане GE и приподнятом хэтчбеке GS (как предполагается, на нашем рынке он будет называться Emgrand Cross). Вероятно, другие наименования получат и остальные машины, но, как отметил топ-менеджер бренда, в случае с тем же SX11 этот вопрос пока не решен.

Что касается возможного экспорта новинок, это и не удивительно. Автозавод «Белджи» в настоящее время рассчитан на одновременное производство трех моделей. Сейчас «слоты» заняты кроссоверами Atlas и Emgrand X7, а также седаном Emgrand 7, который в Беларуси называют «народным». Все эти модели представлены и на российском рынке, но оба Emgrand — в дореформенном облике.

«В ближайшее время мы начнем продажи обновленного седана Emgrand 7, в конце года — рестайлингового кроссовера Emgrand X7. А Atlas с турбированным бензиновым двигателем 1.8TD с технологией прямого впрыска — уже с начала следующего года», — подчеркнул Чжан Шоухэ.

Обновленный Emgrand X7 сохранил черты актуальной модели, но получил более современный дизайн в духе того же Atlas и переработанную панель приборов с 9-дюймовым тачскрином. Дорожный просвет увеличился до 175 мм. Похожие перемены произошли и с Emgrand 7. Но главное — у обеих моделей должны появиться более мощные моторы. У кроссовера — двухлитровый с отдачей в 139 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом», у седана — 1.8 на 133 л.с. с бесступенчатым вариатором или «механикой».

Отметим, что продажи Geely в России выросли в 2018 году на 4%, но по общему числу реализованных автомобилей (1 574 единиц) марка уступает не только традиционным лидерам Lifan и Chery, но и Zotye и Haval.

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