Tesla начала поставки Model 3 в Европу

Первая партия электромобилей TeslaModel 3 поступила для продаж в Европу

Американский производитель электромобилей Tesla Incorporated осуществил первую поставку машин Model 3 в Европу. Первая партия прибыла из Калифорнии в бельгийский порт Зебрюгге, следующая ожидается в ближайшие дни, сообщает агентство “Интерфакс”.

Всего жители Европы заказали около 14 тысяч Model 3, большинство заказов поступило из Германии и Норвегии. Многие европейские клиенты ждали своих автомобилей три года. Tesla Model 3, самая бюджетная модель Tesla, была презентована в марте 2016 года, прием заказов на автомобиль открылся в апреле 2016 года. Производство началось в третьем квартале 2017 года и сопровождалось массой проблем, однако постепенно увеличилось и превысило 50 тысяч машин в третьем квартале 2018 года. Массовое производство Model 3 считается ключом к выходу компании на прибыльный уровень.

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